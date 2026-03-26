Форвард Оливье Нкамуа привлек интерес «Партизана», «Валенсии» и «Барселоны»
Оливье Нкамуа, скорее всего, перейдет в Евролигу.
25-летний форвард из Финляндии Оливье Нкамуа привлек к себе интерес на Евробаскете-2025 и упрочил его выступлением в этом сезоне.
Баскетболист играет за «Варезе» в чемпионате Италии, набирая 15 очков, 5,6 подбора и 2,1 передачи в среднем.
По сведениям источников, игроком интересуются «Партизан», «Валенсия» и «Барселона».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем