Форвард Оливье Нкамуа привлек интерес «Партизана», «Валенсии» и «Барселоны»

Оливье Нкамуа, скорее всего, перейдет в Евролигу.

25-летний форвард из Финляндии Оливье Нкамуа привлек к себе интерес на Евробаскете-2025 и упрочил его выступлением в этом сезоне.

Баскетболист играет за «Варезе » в чемпионате Италии, набирая 15 очков, 5,6 подбора и 2,1 передачи в среднем.

По сведениям источников, игроком интересуются «Партизан », «Валенсия » и «Барселона ».