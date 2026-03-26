Ги Сантос обновил рекорд карьеры (31 очко) и помог «Уорриорз» обыграть «Нетс»

Победный матч с «Бруклином » (109:106) стал рекордным по результативности для форварда «Голден Стэйт » Ги Сантоса .

На его счету 31 очко, 5 подборов, 2 перехвата и 5 потерь. Сантос реализовал 11 из 16 бросков с игры, 4 из 6 трехочковых и 5 из 8 штрафных.