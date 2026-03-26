Winline Basket Cup. «Зенит» поборется за выход в «Финал четырех» в матче с УНИКСом

Сегодня пройдет один матч в рамках Winline Basket Cup.

В заключительном матче группы Б между УНИКСом и «Зенитом» решится вопрос с участниками плей-офф.

Чтобы попасть на «Финал четырех» в Санкт-Петербурге «Зениту» необходима победа. УНИКС практически обеспечил себе участие в решающей стадии. Его не устроит только исторически крупное поражение.

Групповой этап

Группа А

Положение командЦСКА – 5-1, Парма – 3-2, Мега – 2-3, Локомотив-Кубань – 1-5.

Группа Б

УНИКС – Зенит

26 марта. 19.00

Положение команд: УНИКС – 4-1, Уралмаш – 4-2, Зенит – 3-2, Игокеа – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
