Леброн Джеймс поиздевался над игроками «Индианы» после быстрой атаки

Леброн Джеймс обманул оборону «Пэйсерс».

Леброн Джеймс завершил быструю атаку «Лейкерс » в матче против «Индианы» евростепом и лэй-апом. Паскаль Сиакам и Аарон Несмит , пытавшиеся заблокировать его бросок, пролетели мимо и упали, столкнувшись в воздухе.

Джеймс завершил эпизод издевательским жестом.