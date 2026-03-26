Видео
12

Леброн Джеймс поиздевался над игроками «Индианы» после быстрой атаки

Леброн Джеймс обманул оборону «Пэйсерс».

Леброн Джеймс завершил быструю атаку «Лейкерс» в матче против «Индианы» евростепом и лэй-апом. Паскаль Сиакам и Аарон Несмит, пытавшиеся заблокировать его бросок, пролетели мимо и упали, столкнувшись в воздухе.

Джеймс завершил эпизод издевательским жестом.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoЛеброн Джеймс
logoИндиана
logoНБА
logoАарон Несмит
logoПаскаль Сиакам
logoБаскетбол - видео
logoЛейкерс
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Скиллы у игроков такого уровня никуда не пропадают, троих соперников «убрал» в этом моменте
Последние пару лет Брон заставляет меня вспоминать дворовый футбол детства, когда кто-то постоянно оставался на чужой половине (играли без офсайдов, само собой) и ждал заброса вперёд, разбираясь с одиноким вратарём.
Касаемо же конкретного эпизода - Брон красиво всё сделал. И выглядит момент очень мемно, почти на уровне его майамского знаменитого момента с Уэйдом.
Вот истинное Величие! что ещё написать
Ответ Виктор Краснодар
Комментарий скрыт
Что этот щегол себе позволяет?
Дед там логотип теперь защищает только)
Как в боулинге - страйк выбил!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Бэм Адебайо: «Поиграть за команду Вегаса было бы круто»
3 минуты назад
УНИКС сообщил о подписании защитника Ксавьера Манфорда
12 минут назад
Джулиус Рэндл об удалении Наза Рида: «Это дерьмо не сработало, Скотт Фостер!»
35 минут назадВидео
Шэй Гилджес-Александер: «Каждая игра с «Бостоном» напоминает плей-офф. Мы не прошли этот тест»
46 минут назад
Кевин Дюрэнт о поражении «Миннесоте»: «Смазал штрафной и потерял мяч 6 раз, надо было бросать»
сегодня, 09:32
Дрэймонд Грин: «В НБА тяжелая жизнь, а без уважения она становится еще тяжелее, когда ты сдаешься»
сегодня, 09:15
Ги Сантос обновил рекорд карьеры (31 очко) и помог «Уорриорз» обыграть «Нетс»
сегодня, 08:45Видео
Виктор Вембаньяма и Леброн Джеймс – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 08:20Видео
Winline Basket Cup. «Зенит» поборется за выход в «Финал четырех» в матче с УНИКСом
сегодня, 08:15
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» сыграет с ЦСКА
сегодня, 07:50
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард Оливье Нкамуа привлек интерес «Партизана», «Валенсии» и «Барселоны»
сегодня, 08:59
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. МБА встретится с курским «Динамо»
сегодня, 08:00
Адриатическая лига. «Вена» примет «Борац Чачак»
сегодня, 07:56
Адам Сильвер: «Владельцы довольны нынешней ситуацией в женской НБА»
сегодня, 04:59
Адриатическая лига. 27+7+13 от Дарона Расселла помогли «Клужу» обыграть «Цедевиту-Олимпию»
вчера, 20:41
Владислав Коновалов после разгрома от «Локо»: «Игроки должны получать удовольствие от игры, а они перегорают»
вчера, 19:22
Василий Карасев о победе над «Автодором»: «Смазали концовку, но это урок. Нужно играть до последней минуты»
вчера, 18:48
Стипе Кулиш: «МБА-МАИ превзошла нас физически. Мы не смогли играть 40 минут на одном уровне»
вчера, 18:35
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Миконос»
вчера, 18:23
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. 27 очков Бентли помогли УГМК победить «Енисей», «Надежда» выиграла у московского «Динамо»
вчера, 17:59
Рекомендуем