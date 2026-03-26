Джейлен Браун (31+8+8) помог «Бостону» прервать серию из 12 побед «Оклахомы»

«Селтикс» одержали победу над лидером регулярного чемпионата.

«Тандер» не смогли одержать 13-ю победу в гостевом матче в Бостоне. «Селтикс» взяли верх – 119:109.

Ключевым игроком матча стал защитник Джейлен Браун. На его счету 31 очко (9 из 17 с игры, 1 из 3 из-за дуги, 12 из 14 с линии), 8 подборов, 8 передач на 5 потерь и 2 перехвата.

Форвард Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл – 19 очков (5 из 12 с игры, 3 из 6 из-за дуги, 6 из 6 с линии), 12 подборов, 7 передач на 5 потерь, 3 перехвата и 1 блок-шот.

Шэй Гилджес-Александер ответил 33 очками и 8 передачами.

Стоило починить дриблинг и че творит теперь. А ещё в прошлом сезоне что проход, то потеря сразу.
Материалы по теме
Гонка за MVP НБА: Дончич, Йокич, ШГА или Вемба?
сегодня, 05:00
«Гонка за MVP». Лука Дончич поднялся на 2-е место, Джейлен Джонсон уже 7-й
20 марта, 15:25
Джейлен Браун и Джейсон Тейтум набрали 56 очков на двоих в крупной победе над «Голден Стэйт»
19 марта, 06:23Видео
Рекомендуем
Главные новости
Бэм Адебайо: «Поиграть за команду Вегаса было бы круто»
10 минут назад
УНИКС сообщил о подписании защитника Ксавьера Манфорда
19 минут назад
Джулиус Рэндл об удалении Наза Рида: «Это дерьмо не сработало, Скотт Фостер!»
42 минуты назадВидео
Шэй Гилджес-Александер: «Каждая игра с «Бостоном» напоминает плей-офф. Мы не прошли этот тест»
53 минуты назад
Кевин Дюрэнт о поражении «Миннесоте»: «Смазал штрафной и потерял мяч 6 раз, надо было бросать»
сегодня, 09:32
Дрэймонд Грин: «В НБА тяжелая жизнь, а без уважения она становится еще тяжелее, когда ты сдаешься»
сегодня, 09:15
Ги Сантос обновил рекорд карьеры (31 очко) и помог «Уорриорз» обыграть «Нетс»
сегодня, 08:45Видео
Виктор Вембаньяма и Леброн Джеймс – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 08:20Видео
Winline Basket Cup. «Зенит» поборется за выход в «Финал четырех» в матче с УНИКСом
сегодня, 08:15
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» сыграет с ЦСКА
сегодня, 07:50
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард Оливье Нкамуа привлек интерес «Партизана», «Валенсии» и «Барселоны»
сегодня, 08:59
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. МБА встретится с курским «Динамо»
сегодня, 08:00
Адриатическая лига. «Вена» примет «Борац Чачак»
сегодня, 07:56
Адам Сильвер: «Владельцы довольны нынешней ситуацией в женской НБА»
сегодня, 04:59
Адриатическая лига. 27+7+13 от Дарона Расселла помогли «Клужу» обыграть «Цедевиту-Олимпию»
вчера, 20:41
Владислав Коновалов после разгрома от «Локо»: «Игроки должны получать удовольствие от игры, а они перегорают»
вчера, 19:22
Василий Карасев о победе над «Автодором»: «Смазали концовку, но это урок. Нужно играть до последней минуты»
вчера, 18:48
Стипе Кулиш: «МБА-МАИ превзошла нас физически. Мы не смогли играть 40 минут на одном уровне»
вчера, 18:35
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Миконос»
вчера, 18:23
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. 27 очков Бентли помогли УГМК победить «Енисей», «Надежда» выиграла у московского «Динамо»
вчера, 17:59
Рекомендуем