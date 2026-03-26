Джейлен Браун (31+8+8) помог «Бостону» прервать серию из 12 побед «Оклахомы»

«Селтикс» одержали победу над лидером регулярного чемпионата.

«Тандер» не смогли одержать 13-ю победу в гостевом матче в Бостоне . «Селтикс» взяли верх – 119:109.

Ключевым игроком матча стал защитник Джейлен Браун . На его счету 31 очко (9 из 17 с игры, 1 из 3 из-за дуги, 12 из 14 с линии), 8 подборов, 8 передач на 5 потерь и 2 перехвата.

Форвард Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл – 19 очков (5 из 12 с игры, 3 из 6 из-за дуги, 6 из 6 с линии), 12 подборов, 7 передач на 5 потерь, 3 перехвата и 1 блок-шот.

Шэй Гилджес-Александер ответил 33 очками и 8 передачами.