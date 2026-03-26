«Миннесота» совершила самый крупный камбэк в овертайме (с «-13») в истории НБА

«Хьюстон» потерпел историческое поражение в дополнительное время.

Домашний матч «Миннесоты» против «Хьюстона » завершился победой хозяев в овертайме со счетом 110:108.

Решающий бросок на счету форвард Джулиуса Рэндла . Он завершил рывок «Тимбервулвз» 15:0 в концовке, который позволил им отыграть отставание в 13 очков.

Этот камбэк в овертайме является беспрецедентным в истории НБА (при имеющейся подробной статистике с 1997 года).

За 29 сезонов было 180 случаев, когда команды уступали на 10 и более очков в дополнительное время, и все эти игры закончились поражениями.

В составе хозяев у форварда Джейдена Макдэниэлса 25 очков, 2 перехвата и 2 блок-шота. Форвард Джулиус Рэндл набрал 24 очка, 6 подборов, 6 передач на 5 потерь и 2 перехвата. Руди Гобер оформил дабл-дабл – 14 очков, 14 подборов и 5 блок-шотов.

В «Рокетс» форвард Кевин Дюрэнт и центровой Алперен Шенгюн набрали по 30 очков. Защитник Амен Томпсон был близок к трипл-даблу (11+9+10).