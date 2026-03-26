  • «Сперс» лидируют в истории НБА по трехочковым попыткам из углов из-за угрозы в «краске» от Вембаньямы
Виктор Вембаньяма историческим образом влияет на атаку.

«Сперс» получают возможность для 12,4 трехочковой попытки из углов за матч (4,9 реализованной). Это лучший показатель в истории НБА.

Ключевым фактором стала угроза от Виктора Вембаньямы в качестве роллмена. Его проходы к кольцу заставляют игрока задней линии, прикрывающего угрозу из угла, страховать партнера в краске. Это создает возможности для открытых дальних бросков.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Hoops Tonight
15 комментариев
Но погодите, вчера ведь писали, что Вембаньяма бесполезен в атаке, если у него трёшка не полетела, кому верить?
верить зову сердца
Только глупые люди будут писать, что если не летит трешка, то Вемба бесполезен.
Вемби, конечно , доминирует на обеих сторонах площадки, несмотря на небольшие 29 минут.
Сколько же он работы делает, которую не объяснить очками и блокшотами.
Однозначно, лучший защищающийся и топ игрок атаки.
Не представляю, если выведет атаку на еще более высокий уровень.
Он своим присутствием на площадке уже влияет на тактику противника, особенно в защите :) это самое удивительное, против него многие классические схемы не работают из-за уникальных физических данных.
Я бы этому господину выдал МВП и ДПОЙ
Для начала можно перстень)
Осталось научиться обыгрывать Карузо - и вперёд к звёздам!
Да целых ТРИ раза в этом сезоне уже обыграли.
Четыре
Какой только статистики у них нет) Абсолютно всё считают.
осталось трёхи научиться бросать хотя бы с 40% на 8-10 попыток и можно закрывать лигу. ;-)
Хотя бы с 40!)) хех
