«Сперс» лидируют в истории НБА по трехочковым попыткам из углов из-за угрозы в «краске» от Вембаньямы
Виктор Вембаньяма историческим образом влияет на атаку.
«Сперс» получают возможность для 12,4 трехочковой попытки из углов за матч (4,9 реализованной). Это лучший показатель в истории НБА.
Ключевым фактором стала угроза от Виктора Вембаньямы в качестве роллмена. Его проходы к кольцу заставляют игрока задней линии, прикрывающего угрозу из угла, страховать партнера в краске. Это создает возможности для открытых дальних бросков.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Hoops Tonight
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Сколько же он работы делает, которую не объяснить очками и блокшотами.
Однозначно, лучший защищающийся и топ игрок атаки.
Не представляю, если выведет атаку на еще более высокий уровень.