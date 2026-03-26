«Сперс» лидируют в истории НБА по трехочковым попыткам из углов из-за угрозы в «краске» от Вембаньямы

Виктор Вембаньяма историческим образом влияет на атаку.

«Сперс» получают возможность для 12,4 трехочковой попытки из углов за матч (4,9 реализованной). Это лучший показатель в истории НБА.

Ключевым фактором стала угроза от Виктора Вембаньямы в качестве роллмена. Его проходы к кольцу заставляют игрока задней линии, прикрывающего угрозу из угла, страховать партнера в краске. Это создает возможности для открытых дальних бросков.