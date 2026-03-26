  • Никола Йокич оформил третий крупный трипл-дабл подряд (23+21+19) и взял планку в 6000 передач за карьеру
Никола Йокич продолжает показывать невероятную статистику.

«Наггетс» справились с «Мэверикс» на своей площадке. Центровой Никола Йокич в 3-й раз подряд оформил трипл-дабл.

На его счету 23 очка, 21 подбор и 19 передач. Серб обновил личный рекорд сезона по передачам и взял планку в 6000 за карьеру (43-е место).

Бигмен реализовал 8 из 19 бросков с игры, 1 из 5 из-за дуги и 6 из 6 с линии.

Офинеть.
Центр и уже 6000 передач.
Невероятный сезон, вернее легендарный.
Вполне рядовой для Николы сезончик
Лига должна была давать 4 подряд MVP Николе, но струсила и дала Эмбиду. Сейчас есть сильные соперники (ШГА, Дончич) и уже нет ощущения, что Джокер на 100% MVP, хотя второй год подряд выдаёт сумасшедшую игру и статистику. В общем ощущение, что Йокича кинули на одну статуэтку так и останется до конца карьеры. Тот же Джеймс получил 4 штуки, хоть и с перерывом в 1 год.
первый в истории с 15+/15+/15+ на бэк2бэке
обогнал Робертсона по числу матчей 20+/20+/15+ (4), впереди только Чемберлен, у которого 5
Не хватило одной передачи до третьего в истории 20+20+20 трипл-дабла (первые два - Уилт и Уэсбрук)
Уже делал, правда было 30-20-20
год назад, в матче с санз, никола сделал 31+21+22, правда там был овертайм (в от 5+3+5)
Единственный минус - трешки неважно стал бросать, а так, по мне, МВП этого сезона
Крупному баскетболисту - Крупный трипл-дабл.
