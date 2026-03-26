Никола Йокич оформил третий крупный трипл-дабл подряд (23+21+19) и взял планку в 6000 передач за карьеру
Никола Йокич продолжает показывать невероятную статистику.
«Наггетс» справились с «Мэверикс» на своей площадке. Центровой Никола Йокич в 3-й раз подряд оформил трипл-дабл.
На его счету 23 очка, 21 подбор и 19 передач. Серб обновил личный рекорд сезона по передачам и взял планку в 6000 за карьеру (43-е место).
Бигмен реализовал 8 из 19 бросков с игры, 1 из 5 из-за дуги и 6 из 6 с линии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Центр и уже 6000 передач.
Невероятный сезон, вернее легендарный.
обогнал Робертсона по числу матчей 20+/20+/15+ (4), впереди только Чемберлен, у которого 5