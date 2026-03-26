Джамал Мюррэй набрал 53 очка (9 из 14 из-за дуги) в матче с «Далласом»
Джамал Мюррэй стал самым результативным в игре с «Мэверикс».
«Денвер» справился с «Далласом» на своей площадке – 142:135.
Разыгрывающий Джамал Мюррэй обновил личный рекорд сезона по результативности, набрав 53 очка. Это второй результат в его карьере (рекорд – 55).
Мюррэй реализовал 19 из 28 бросков с игры, 9 из 14 из-за дуги и 6 из 6 с линии и добавил 6 подборов и 4 передачи на 4 потери.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Делал кто то на бек ту беке 40 40 40?
22,6 + 17,3 + 16,6
Но с защитой Денверу надо что-то делать, это проходной двор.