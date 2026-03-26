Джамал Мюррэй набрал 53 очка (9 из 14 из-за дуги) в матче с «Далласом»

Джамал Мюррэй стал самым результативным в игре с «Мэверикс».

«Денвер» справился с «Далласом» на своей площадке – 142:135.

Разыгрывающий Джамал Мюррэй обновил личный рекорд сезона по результативности, набрав 53 очка. Это второй результат в его карьере (рекорд – 55).

Мюррэй реализовал 19 из 28 бросков с игры, 9 из 14 из-за дуги и 6 из 6 с линии и добавил 6 подборов и 4 передачи на 4 потери.

Джокеру одной передачи до 20 20 20 не хватило, вчера не хватило 2х передач…
Делал кто то на бек ту беке 40 40 40?
Джокер последние 3 игры:
22,6 + 17,3 + 16,6
Вот такого Джамала ждем в плей-офф.
Но с защитой Денверу надо что-то делать, это проходной двор.
отличный матч, шикарный процент. В хорошей форме Джамал
У него нет стабильности, то провал, то космос. Если найдет её к плову, то Денвер явный претендент
ну вообще, лучший сезон у него по карьере)
Джамал проводит очень сильный сезон и к тому же играет меньше минут, чем в прошлом году, как и Йокич кстати.
Странный конечно парень.
Ибота у Денвера на футболках)
база, плюсанул бы, но фанаты Коленьки лишили такой возможности (
