Джамал Мюррэй набрал 53 очка (9 из 14 из-за дуги) в матче с «Далласом»

Джамал Мюррэй стал самым результативным в игре с «Мэверикс».

«Денвер» справился с «Далласом» на своей площадке – 142:135.

Разыгрывающий Джамал Мюррэй обновил личный рекорд сезона по результативности, набрав 53 очка. Это второй результат в его карьере (рекорд – 55).

Мюррэй реализовал 19 из 28 бросков с игры, 9 из 14 из-за дуги и 6 из 6 с линии и добавил 6 подборов и 4 передачи на 4 потери.