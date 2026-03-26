Джоэл Эмбиид пропустил 13 матчей и набрал 35 очков в первой игре после реабилитации

Джоэл Эмбиид ярко вернулся на площадку.

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид вернулся в состав после травмы косой мышцы живота. Бигмен пропустил 13 игр, но был самым результативным и предельно эффективным на площадке.

«Сиксерс» справились с «Буллз» – 157:137.

В активе Эмбиида 35 очков, 6 подборов, 7 передач и 1 блок-шот за 28 минут. «Большой» реализовал 12 из 17 бросков с игры, 3 из 3 из-за дуги и 8 из 9 с линии.