Джоэл Эмбиид пропустил 13 матчей и набрал 35 очков в первой игре после реабилитации
Джоэл Эмбиид ярко вернулся на площадку.
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид вернулся в состав после травмы косой мышцы живота. Бигмен пропустил 13 игр, но был самым результативным и предельно эффективным на площадке.
«Сиксерс» справились с «Буллз» – 157:137.
В активе Эмбиида 35 очков, 6 подборов, 7 передач и 1 блок-шот за 28 минут. «Большой» реализовал 12 из 17 бросков с игры, 3 из 3 из-за дуги и 8 из 9 с линии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Ну все,теперь можно и к следующему сезону готовиться.
Даже не знаю как относиться: с одной стороны дикий травмат и характер вроде дурной, а с другой даже с таким набооом травм регулярно выдает матчи уровня алл стара
Нейтрально. Это лучше всего. Хейта к нему и так в избытке - самый наверно захейченный игрок. Горячей любви, тоже как бы не вполне заслуживает, глядя на результаты его команды. В самых нужных, важных матчах оказывается травмированным и так много лет.
Красавец! Доминирует!
