Лука Дончич набрал 43 очка в победной игре с «Индианой»

Лука Дончич провел еще один результативный матч.

Разыгрывающий «Лейкерс » Лука Дончич провел 11-й матч подряд с 30 очками и более. Словенец также взял планку в 40 очков в третий раз за пять матчей.

«Лейкерс» обыграли «Индиану» в гостях – 137:130.

На счету Дончича 43 очка, 6 подборов, 7 передач на 5 потерь и 1 перехват при 15 точных из 30 бросков с игры, 4 из 11 из-за дуги и 9 из 10 с линии.

Форвард Леброн Джеймс был близок к трипл-даблу – 23 очка (9 из 17 с игры), 9 подборов и 9 передач.

Защитник Остин Ривз добавил 25 очков (7 из 16 с игры, 2 из 7 из-за дуги, 9 из 9 с линии) и 8 передач.