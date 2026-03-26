Видео
4

Лука Дончич набрал 43 очка в победной игре с «Индианой»

Лука Дончич провел еще один результативный матч.

Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич провел 11-й матч подряд с 30 очками и более. Словенец также взял планку в 40 очков в третий раз за пять матчей.

«Лейкерс» обыграли «Индиану» в гостях – 137:130.

На счету Дончича 43 очка, 6 подборов, 7 передач на 5 потерь и 1 перехват при 15 точных из 30 бросков с игры, 4 из 11 из-за дуги и 9 из 10 с линии.

Форвард Леброн Джеймс был близок к трипл-даблу – 23 очка (9 из 17 с игры), 9 подборов и 9 передач.

Защитник Остин Ривз добавил 25 очков (7 из 16 с игры, 2 из 7 из-за дуги, 9 из 9 с линии) и 8 передач.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoЛука Дончич
logoНБА
logoИндиана
logoЛеброн Джеймс
logoОстин Ривз
logoЛейкерс
logoБаскетбол - видео
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Больше всего Хейс удивил , рекорд по очкам за Лейкерс
Ответ Алексей Кумсков
Больше всего Хейс удивил , рекорд по очкам за Лейкерс
Ну да. 43 очка за 3 четверти от Луки это уже привычно..
Никто уже внимание не обращает))
Пацан выдаёт статистику, которую только Джордан выдавал
Ответ Kudim41
Ну да. 43 очка за 3 четверти от Луки это уже привычно.. Никто уже внимание не обращает)) Пацан выдаёт статистику, которую только Джордан выдавал
Ну конечно. А харден уже забыт?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард Оливье Нкамуа привлек интерес «Партизана», «Валенсии» и «Барселоны»
22 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. МБА встретится с курским «Динамо»
сегодня, 08:00
Адриатическая лига. «Вена» примет «Борац Чачак»
сегодня, 07:56
Адам Сильвер: «Владельцы довольны нынешней ситуацией в женской НБА»
сегодня, 04:59
Адриатическая лига. 27+7+13 от Дарона Расселла помогли «Клужу» обыграть «Цедевиту-Олимпию»
вчера, 20:41
Владислав Коновалов после разгрома от «Локо»: «Игроки должны получать удовольствие от игры, а они перегорают»
вчера, 19:22
Василий Карасев о победе над «Автодором»: «Смазали концовку, но это урок. Нужно играть до последней минуты»
вчера, 18:48
Стипе Кулиш: «МБА-МАИ превзошла нас физически. Мы не смогли играть 40 минут на одном уровне»
вчера, 18:35
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Миконос»
вчера, 18:23
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. 27 очков Бентли помогли УГМК победить «Енисей», «Надежда» выиграла у московского «Динамо»
вчера, 17:59
Рекомендуем