Энтони Эдвардс должен вернуться на площадку в одном из следующих двух матчей

Энтони Эдвардс близок к возвращению в состав.

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс завершает реабилитацию после воспаления в колене.

По информации Шэмса Чарании, баскетболист должен вернуться на площадку в одном из следующих двух матчей. «Тимбервулвз» ждут встречи с «Детройтом» дома и с «Далласом» в гостях.

Эдвардс отыграл 58 матчей в нынешнем чемпионате, набирая 29,5 очка, 5,1 подбора, 3,7 передачи и 1,4 перехвата в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
