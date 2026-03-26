Энтони Эдвардс должен вернуться на площадку в одном из следующих двух матчей
Энтони Эдвардс близок к возвращению в состав.
Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс завершает реабилитацию после воспаления в колене.
По информации Шэмса Чарании, баскетболист должен вернуться на площадку в одном из следующих двух матчей. «Тимбервулвз» ждут встречи с «Детройтом» дома и с «Далласом» в гостях.
Эдвардс отыграл 58 матчей в нынешнем чемпионате, набирая 29,5 очка, 5,1 подбора, 3,7 передачи и 1,4 перехвата в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
