«Детройт» надеется на возвращение Кейда Каннингема к началу плей-офф
Кейд Каннингем может принять участие в первом раунде плей-офф.
Разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем не выходит на площадку из-за пневмоторакса с 17 марта.
По сообщению инсайдера Шэмса Чарании, «Пистонс» сохраняют оптимизм по поводу возвращения баскетболиста к первому раунду плей-офф. Клуб идет на первом месте на Востоке. Плей-офф начинется 18 апреля.
Каннингем приступил к легким упражнениям в тренажерном зале. Команда пока ожидает более ясного прогноза.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
