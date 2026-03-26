«Детройт» надеется на возвращение Кейда Каннингема к началу плей-офф

Кейд Каннингем может принять участие в первом раунде плей-офф.

Разыгрывающий «Детройта » Кейд Каннингем не выходит на площадку из-за пневмоторакса с 17 марта.

По сообщению инсайдера Шэмса Чарании, «Пистонс» сохраняют оптимизм по поводу возвращения баскетболиста к первому раунду плей-офф. Клуб идет на первом месте на Востоке. Плей-офф начинется 18 апреля.

Каннингем приступил к легким упражнениям в тренажерном зале. Команда пока ожидает более ясного прогноза.