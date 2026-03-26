Адам Сильвер: «Владельцы довольны нынешней ситуацией в женской НБА»

Адам Сильвер прокомментировал будущее Кэти Энгельберт.

Игроки пошли на открытый личный конфликт с комиссионером женской НБА Кэти Энгельберт перед переговорами по новому коллективному соглашению. Ее будущее в лиге оказалось под угрозой. Энгельберт смогла избежать локаута и найти компромисс с профсоюзом до начала нового сезона, не помешав запланированным мероприятиям и проведению турнира.

Адам Сильвер пояснил, что ее статус пока не обсуждался на уровне совета владельцев.

«Кэти проделала великолепную работу за свое время в женской НБА. Все видно по результатам. Мы с ней пока не общались по поводу ее планов на будущее, как долго она готова этим заниматься. У нее была успешная административная карьера и до лиги.

Но ее результаты говорят сами за себя. Я всем доволен, знаю, что владельцы тоже очень довольны нынешней ситуацией», – заключил Сильвер.