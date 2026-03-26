Адам Сильвер: «Мы знали о травме Янниса Адетокумбо, был озадачен пресс-релизом профсоюза игроков»

Адам Сильвер прокомментировал конфликт в «Бакс».

По информации инсайдеров, «Милуоки » намеревался завершить сезон Янниса Адетокумбо , пропускающего матчи из-за травмы колена. Форвард не согласился с этими планами. На его стороне выступил профсоюз .

Комиссионер НБА Адам Сильвер прокомментировал эту ситуацию на пресс-конференции.

«Мы знали, что Яннис травмирован. Он отсутствует в рамках обычного периода восстановления после подобной травмы. Так что я был озадачен этим пресс-релизом», – признался Сильвер.

Комиссионер также пообещал разобраться в позициях сторон, но пояснил, что не получал никаких заявлений от самого Адетокумбо.