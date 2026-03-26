Адам Сильвер: «Мы знали о травме Янниса Адетокумбо, был озадачен пресс-релизом профсоюза игроков»
Адам Сильвер прокомментировал конфликт в «Бакс».
По информации инсайдеров, «Милуоки» намеревался завершить сезон Янниса Адетокумбо, пропускающего матчи из-за травмы колена. Форвард не согласился с этими планами. На его стороне выступил профсоюз.
Комиссионер НБА Адам Сильвер прокомментировал эту ситуацию на пресс-конференции.
«Мы знали, что Яннис травмирован. Он отсутствует в рамках обычного периода восстановления после подобной травмы. Так что я был озадачен этим пресс-релизом», – признался Сильвер.
Комиссионер также пообещал разобраться в позициях сторон, но пояснил, что не получал никаких заявлений от самого Адетокумбо.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
предположим: Сильвер - лжец, но Яннису-то нафига эти 10-15 матчей? на награды сезона он давно не претендует (36 матчей всего сыграл). Историческое наследие пострадает? или доказать кому-то что он рвётся в бой? не похоже, что этот вброс профсоюзу кто-то из лагеря Адетокумбо организовал
Кроме того, он, как человек искренне любящий баскетбол и соперничество - явно просто хочет играть. Ну и хорошо му надо демонстрировать, что все ещё силен и могуч, дабы быть интересным потенциальным контендерам.
Но если на стол положить все карты (на другую чашу весов от потенциально набранных 400+ очков и 200+ подборов) и подумать о том, что впереди у грека в это лето:
1) он наверняка получит новый клуб и чтобы стать максимально лакомым куском он должен быть здоров (риски есть при продолжении искренней любви к соперничеству, если не включить голову) - этот шаг, если к нему правильно подойти раскроет его карьеру и укрепит "легаси" мощнее добавки в конце этого сезона