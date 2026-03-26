  • Адам Сильвер: «Мы знали о травме Янниса Адетокумбо, был озадачен пресс-релизом профсоюза игроков»
9

Адам Сильвер прокомментировал конфликт в «Бакс».

По информации инсайдеров, «Милуоки» намеревался завершить сезон Янниса Адетокумбо, пропускающего матчи из-за травмы колена. Форвард не согласился с этими планами. На его стороне выступил профсоюз.

Комиссионер НБА Адам Сильвер прокомментировал эту ситуацию на пресс-конференции.

«Мы знали, что Яннис травмирован. Он отсутствует в рамках обычного периода восстановления после подобной травмы. Так что я был озадачен этим пресс-релизом», – признался Сильвер.

Комиссионер также пообещал разобраться в позициях сторон, но пояснил, что не получал никаких заявлений от самого Адетокумбо.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
как ВанФлит сменил СиДжея Макколлума на посту президента профсоюза - шумят по любому поводу и в последнее время лезут в какой-то блудняк...
предположим: Сильвер - лжец, но Яннису-то нафига эти 10-15 матчей? на награды сезона он давно не претендует (36 матчей всего сыграл). Историческое наследие пострадает? или доказать кому-то что он рвётся в бой? не похоже, что этот вброс профсоюзу кто-то из лагеря Адетокумбо организовал
Ответ EL GATO
Ну а почему Яннис должен отказываться от +- 3-4 сотен очков, сотни-полутора сотен подборов и прочих статистических единиц в общую копилку своей общей статистики? Копейка рубль бережет, как известно. Потом, в конце карьеры, этих показателей может не хватить, чтобы на одну строчку выше быть, в каком-нибудь рейтинге по очкам/подборки и тд.
Кроме того, он, как человек искренне любящий баскетбол и соперничество - явно просто хочет играть. Ну и хорошо му надо демонстрировать, что все ещё силен и могуч, дабы быть интересным потенциальным контендерам.
Ответ Finstere
логика в Ваших словах есть.
Но если на стол положить все карты (на другую чашу весов от потенциально набранных 400+ очков и 200+ подборов) и подумать о том, что впереди у грека в это лето:
1) он наверняка получит новый клуб и чтобы стать максимально лакомым куском он должен быть здоров (риски есть при продолжении искренней любви к соперничеству, если не включить голову) - этот шаг, если к нему правильно подойти раскроет его карьеру и укрепит "легаси" мощнее добавки в конце этого сезона
Материалы по теме
Док Риверс: «Яннису Адетокумбо становится лучше, но он все еще нездоров»
сегодня, 04:12
Профсоюз игроков НБА осудил «Милуоки» за попытку отстранить Янниса от игр без его согласия
24 марта, 18:24
Дрэймонд Грин о желании Янниса играть до конца сезона: «Игрокам его масштаба плевать на драфт»
22 марта, 08:45
Рекомендуем
Главные новости
Бэм Адебайо: «Поиграть за команду Вегаса было бы круто»
33 минуты назад
УНИКС сообщил о подписании защитника Ксавьера Манфорда
42 минуты назад
Джулиус Рэндл об удалении Наза Рида: «Это дерьмо не сработало, Скотт Фостер!»
сегодня, 09:59Видео
Шэй Гилджес-Александер: «Каждая игра с «Бостоном» напоминает плей-офф. Мы не прошли этот тест»
сегодня, 09:48
Кевин Дюрэнт о поражении «Миннесоте»: «Смазал штрафной и потерял мяч 6 раз, надо было бросать»
сегодня, 09:32
Дрэймонд Грин: «В НБА тяжелая жизнь, а без уважения она становится еще тяжелее, когда ты сдаешься»
сегодня, 09:15
Ги Сантос обновил рекорд карьеры (31 очко) и помог «Уорриорз» обыграть «Нетс»
сегодня, 08:45Видео
Виктор Вембаньяма и Леброн Джеймс – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 08:20Видео
Winline Basket Cup. «Зенит» поборется за выход в «Финал четырех» в матче с УНИКСом
сегодня, 08:15
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» сыграет с ЦСКА
сегодня, 07:50
Ко всем новостям
Последние новости
Рэйкуан Грэй из АЕКа стал MVP второго группового этапа Лиги чемпионов
13 минут назадФото
Форвард Оливье Нкамуа привлек интерес «Партизана», «Валенсии» и «Барселоны»
сегодня, 08:59
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. МБА встретится с курским «Динамо»
сегодня, 08:00
Адриатическая лига. «Вена» примет «Борац Чачак»
сегодня, 07:56
Адам Сильвер: «Владельцы довольны нынешней ситуацией в женской НБА»
сегодня, 04:59
Адриатическая лига. 27+7+13 от Дарона Расселла помогли «Клужу» обыграть «Цедевиту-Олимпию»
вчера, 20:41
Владислав Коновалов после разгрома от «Локо»: «Игроки должны получать удовольствие от игры, а они перегорают»
вчера, 19:22
Василий Карасев о победе над «Автодором»: «Смазали концовку, но это урок. Нужно играть до последней минуты»
вчера, 18:48
Стипе Кулиш: «МБА-МАИ превзошла нас физически. Мы не смогли играть 40 минут на одном уровне»
вчера, 18:35
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Миконос»
вчера, 18:23
Рекомендуем