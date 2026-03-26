  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Адам Сильвер: «На данный момент стало практически невозможно отличить «танкинг» от искренней перестройки команды»
26

Адам Сильвер: «На данный момент стало практически невозможно отличить «танкинг» от искренней перестройки команды»

Адам Сильвер обрисовал проблему перед НБА.

НБА готовится к внедрению новых правил против намеренных проигрышей.

«Искренняя, открытая перестройка является непременным аспектом построения команды. Проблема сейчас в том, что ее стало практически невозможно отличить от «танкинга».

Это тонкий момент, когда мотивация не совпадает. Мы сталкиваемся с тренерскими решениями по ротации, постоянными заменами игроков, травмами, противоречивыми мнениями медиков, уровнями болевых ощущений баскетболистов.

Мне кажется, что нынешняя обстановка требует более серьезных мер, чем наши прежние постепенные шаги.

Мне жаль, что приходится говорить о «танкинге», потому что это мешает радоваться невероятному турниру, где примерно 20 команд активно готовятся в плей-офф. Это потрясающий баскетбол.

Людям, наблюдающим за всеми видами спорта, хочется настоящей, живой драмы. Ощущение того, что команды не умирают на площадке ради победы, вредит этому. Нам надо разобраться с этим вопросом», – заключил комиссионер НБА Адам Сильвер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoНБА
logoАдам Сильвер
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Так всегда было, это часть игры. Регулярка в январе завершилась для многих, сразу давай цирк разыгрывать. В MLB 162 игры без плей-офф играют, причем там аутсайдеры на уровне НБА команд имеются, побед 40 наскребут от силы и хватит. Он лотерею хочет отменить? Или как он по-другому хочет балансировать силы, непонятно
Ответ Nightyork97
следующим шагом будет уравнивание кол-ва побед)) у Бостона скока а у Вашингтона.... разве это справедливо? нет канешно))) тот же ПТБ играет на своем максе. он же не танкует.
просто дядя комиссионер забыл о слове конкуренция. а в спорте она любом на запредельном уровне. и дело только в этом и ни в чем больше.
Ответ Nightyork97
Он посылает сигналы. Три года подряд давал Детройту 5-й пик, пока они не сменили управление.

В прошлом году влепил 6-ой пик Вашингтону. Это черная метка.
То есть стали танковать неискренне) проклятый Хинки, это всё он начал
Ответ Einfach Safari
Вообще-то вроде Попович нырнул за Данканом.
Ответ Никита1151
Сломав Адмирала и Эллиотта )
Странное разделение какое-то. По-моему, искренняя перестройка и танкинг - это одно и тоже.
Ответ Taga
Ничего подобного. Перестройка - это когда ты отдаешь лучших игроков за драфт-пики, играешь молодежью/скамом и реально пытаешься выиграть, просто не умеешь пока. Как например Даллас или Мемфис. А танкинг - это когда ты умышленно не выпускаешь здоровых игроков, чтобы проиграть побольше матчей - как Юта или Вашик после обмена Янга/Дэвиса.

А то что стало трудно разделить - это пример Индианы. Вроде нет Халли, ушли несколько важных игроков, травмы и тп. Кажется логичным, что они играют плохо. Но при этом регулярно выглядит так, что они могут играть лучше, но просто не хотят и не стараются. Начинаются какие-то игры, чтобы побольше проиграть.
Ответ Григорий Ефимов
А если у тебя нет лучших игроков за которых отдадут драфт пики? Сейчас вообде драфт пики ценнейший актив и их мало за кого отдадут. Если нет еще и молодежи? Перспектива болтатся в плей-ин без надежды на гайку или сливать ради возмодного будущего?
дядя Сильвер так у многих травмы игроков команд. если они все будут "умирать" за победу в любой игре травм станет в 2-5 раз больше. думал бы об этом лучше.
Танкисты 99 лвла. Секретное искусство маскировки. Сунь-Цзы
Нужно было думать прежде чем отдавать 4 топовые драфт пики команде из большого рынка. Нужно было еще тогда ввести ограничения или хоть что-то делать. Та Филадельфия с процессом стала эталонным примером для многих команд.
Драфт должен подтягивать слабые команды к сильным, но нет объективной оценки слабости команды - число побед не показатель, эту систему давно сломали танкингом.

Может и не нужна эта самая объективность? Пусть устроят из жеребьёвки шоу - собирается конклав ген.менеджеров, и голосуют за то, кому должен достаться какой пик, голосуют в закрытую друг для друга, но с пояснениями на камеру, почему он считает, что этот пик должен достаться именно этой команде (на мой взгляд эта команда грязно танковала, а эта перестраивалась и действительно нуждается в усилении, этим нельзя давать высокий пик потому что у них и так есть Вемба это сломает баланс, эти в прошлом году уже высоко выбирали и т.п.) 5 высших и 5 низших мест для каждой команды откидываем (мало ли сговоры, типа проголосуй за меня, а я за тебя), остаётся 20 голосов, считаем среднее по ним место, упорядочиваем по нему команды, в случае равенства кидаем монетку или например выше ставим ту команду, которая ниже выбирала на предыдущем драфте. И несколько дней по частям выкладывать итоги голосования (все так же от 14 к 1) с нарезкой комментариев. Норм Евровиденье получилось бы))

То есть пусть не рандомайзер, а сами менеджеры регулируют, кому помочь, кого притормозить, кого наказать за наглость.
Только деньгами!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чима Монеке стал MVP 33-го тура Евролиги
14 минут назадФото
«Решения должны приниматься в Европе». Яннис Сферопулос затронул тему проекта НБА в Европарламенте
20 минут назад
Бэм Адебайо: «Поиграть за команду Вегаса было бы круто»
55 минут назад
УНИКС сообщил о подписании защитника Ксавьера Манфорда
сегодня, 10:22
Джулиус Рэндл об удалении Наза Рида: «Это дерьмо не сработало, Скотт Фостер!»
сегодня, 09:59Видео
Шэй Гилджес-Александер: «Каждая игра с «Бостоном» напоминает плей-офф. Мы не прошли этот тест»
сегодня, 09:48
Кевин Дюрэнт о поражении «Миннесоте»: «Смазал штрафной и потерял мяч 6 раз, надо было бросать»
сегодня, 09:32
Дрэймонд Грин: «В НБА тяжелая жизнь, а без уважения она становится еще тяжелее, когда ты сдаешься»
сегодня, 09:15
Ги Сантос обновил рекорд карьеры (31 очко) и помог «Уорриорз» обыграть «Нетс»
сегодня, 08:45Видео
Виктор Вембаньяма и Леброн Джеймс – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 08:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Рэйкуан Грэй из АЕКа стал MVP второго группового этапа Лиги чемпионов
35 минут назадФото
Форвард Оливье Нкамуа привлек интерес «Партизана», «Валенсии» и «Барселоны»
сегодня, 08:59
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. МБА встретится с курским «Динамо»
сегодня, 08:00
Адриатическая лига. «Вена» примет «Борац Чачак»
сегодня, 07:56
Адам Сильвер: «Владельцы довольны нынешней ситуацией в женской НБА»
сегодня, 04:59
Адриатическая лига. 27+7+13 от Дарона Расселла помогли «Клужу» обыграть «Цедевиту-Олимпию»
вчера, 20:41
Владислав Коновалов после разгрома от «Локо»: «Игроки должны получать удовольствие от игры, а они перегорают»
вчера, 19:22
Василий Карасев о победе над «Автодором»: «Смазали концовку, но это урок. Нужно играть до последней минуты»
вчера, 18:48
Стипе Кулиш: «МБА-МАИ превзошла нас физически. Мы не смогли играть 40 минут на одном уровне»
вчера, 18:35
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Миконос»
вчера, 18:23
Рекомендуем