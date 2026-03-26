Адам Сильвер: «На данный момент стало практически невозможно отличить «танкинг» от искренней перестройки команды»
НБА готовится к внедрению новых правил против намеренных проигрышей.
«Искренняя, открытая перестройка является непременным аспектом построения команды. Проблема сейчас в том, что ее стало практически невозможно отличить от «танкинга».
Это тонкий момент, когда мотивация не совпадает. Мы сталкиваемся с тренерскими решениями по ротации, постоянными заменами игроков, травмами, противоречивыми мнениями медиков, уровнями болевых ощущений баскетболистов.
Мне кажется, что нынешняя обстановка требует более серьезных мер, чем наши прежние постепенные шаги.
Мне жаль, что приходится говорить о «танкинге», потому что это мешает радоваться невероятному турниру, где примерно 20 команд активно готовятся в плей-офф. Это потрясающий баскетбол.
Людям, наблюдающим за всеми видами спорта, хочется настоящей, живой драмы. Ощущение того, что команды не умирают на площадке ради победы, вредит этому. Нам надо разобраться с этим вопросом», – заключил комиссионер НБА Адам Сильвер.
просто дядя комиссионер забыл о слове конкуренция. а в спорте она любом на запредельном уровне. и дело только в этом и ни в чем больше.
В прошлом году влепил 6-ой пик Вашингтону. Это черная метка.
А то что стало трудно разделить - это пример Индианы. Вроде нет Халли, ушли несколько важных игроков, травмы и тп. Кажется логичным, что они играют плохо. Но при этом регулярно выглядит так, что они могут играть лучше, но просто не хотят и не стараются. Начинаются какие-то игры, чтобы побольше проиграть.
Может и не нужна эта самая объективность? Пусть устроят из жеребьёвки шоу - собирается конклав ген.менеджеров, и голосуют за то, кому должен достаться какой пик, голосуют в закрытую друг для друга, но с пояснениями на камеру, почему он считает, что этот пик должен достаться именно этой команде (на мой взгляд эта команда грязно танковала, а эта перестраивалась и действительно нуждается в усилении, этим нельзя давать высокий пик потому что у них и так есть Вемба это сломает баланс, эти в прошлом году уже высоко выбирали и т.п.) 5 высших и 5 низших мест для каждой команды откидываем (мало ли сговоры, типа проголосуй за меня, а я за тебя), остаётся 20 голосов, считаем среднее по ним место, упорядочиваем по нему команды, в случае равенства кидаем монетку или например выше ставим ту команду, которая ниже выбирала на предыдущем драфте. И несколько дней по частям выкладывать итоги голосования (все так же от 14 к 1) с нарезкой комментариев. Норм Евровиденье получилось бы))
То есть пусть не рандомайзер, а сами менеджеры регулируют, кому помочь, кого притормозить, кого наказать за наглость.