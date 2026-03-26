Адам Сильвер: «На данный момент стало практически невозможно отличить «танкинг» от искренней перестройки команды»

Адам Сильвер обрисовал проблему перед НБА.

НБА готовится к внедрению новых правил против намеренных проигрышей.

«Искренняя, открытая перестройка является непременным аспектом построения команды. Проблема сейчас в том, что ее стало практически невозможно отличить от «танкинга».

Это тонкий момент, когда мотивация не совпадает. Мы сталкиваемся с тренерскими решениями по ротации, постоянными заменами игроков, травмами, противоречивыми мнениями медиков, уровнями болевых ощущений баскетболистов.

Мне кажется, что нынешняя обстановка требует более серьезных мер, чем наши прежние постепенные шаги.

Мне жаль, что приходится говорить о «танкинге», потому что это мешает радоваться невероятному турниру, где примерно 20 команд активно готовятся в плей-офф. Это потрясающий баскетбол.

Людям, наблюдающим за всеми видами спорта, хочется настоящей, живой драмы. Ощущение того, что команды не умирают на площадке ради победы, вредит этому. Нам надо разобраться с этим вопросом», – заключил комиссионер НБА Адам Сильвер.