«Чувствовал себя сильным и резким». Пол Джордж набрал 28 очков в первом матче после отстранения
Пол Джордж вернулся на площадку после дисквалификации.
«Филадельфия» крупно победила «Чикаго» – 157:137. Форвард Пол Джордж сыграл в первый раз после 25-матчевой дисквалификации.
Игрок смазал 8 из 10 бросков в первой половине, но исправился после перерыва и набрал 23 очка за две оставшиеся четверти.
Всего на его счету 28 очков, 6 подборов, 4 передачи, 4 перехвата и 1 блок-шот при 56% точности двухочковых и 46% трехочковых бросков. Джордж провел 26,3 минуты на площадке.
«Чувствовал себя сильным, резким. Все было хорошо.
Четвертая четверть показала классические моменты из моего арсенала. Когда удается делать рывок и быстро набирать очки. Так все выглядит, когда я ловлю волну», – поделился Джордж.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Допинг, похоже, качественный был. Давно Джордж такую стату не показывал.
Это ж сколько он кетамина съел, пока наказание отбывал. Так, глядишь, и до конца сезона хватит
Главное сохранять этот настрой весь плей-офф.
правильно говорить "плей-ин"
