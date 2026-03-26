Док Риверс: «Яннису Адетокумбо становится лучше, но он все еще нездоров»
«Милуоки» не готов выпустить Янниса Адетокумбо на площадку.
На днях конфликт между «Бакс» и Яннисом Адетокумбо по поводу его готовности играть вышел за пределы команды, когда профсоюз поддержал право баскетболиста выходить на паркет.
Клуб продолжает настаивать, что отсутствие форварда на площадке не связано с «танкингом».
«Ему становится лучше, но он все еще нездоров.
Мы просто ждем, когда медики дадут разрешение. Это наш единственный фактор. Все остальное за пределами нашего внимания», – заявил главный тренер Док Риверс.
«Милуоки» проиграл 4 из 5 матчей без Адетокумбо, которому диагностирована травма левого колена. Прогноза на его возвращение пока нет.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
