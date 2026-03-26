Адам Сильвер о правиле 65 матчей: «Ощущение несправедливости к одному игроку не делает его неэффективным»

Комиссионер НБА выступил в защиту правила 65 матчей.

Комиссионер НБА Адам Сильвер выступил в защиту правила о 65 матчах, подчеркнув, что оно эффективно и не должно отменяться из-за отдельных случаев.

«Я не готов сказать, что это не работает. Оно работает. Я не готов утверждать обратное только из-за ощущения несправедливости к одному игроку – это не значит, что правило неэффективно», – заявил Сильвер.

Правило, введенное в сезоне 2023/24, требует, чтобы игроки провели как минимум 65 матчей, чтобы претендовать на индивидуальные награды по итогам сезона. По словам Сильвера, его цель – ограничить практику «управления нагрузкой» и повысить участие игроков в матчах.

Ранее Профсоюз игроков НБА призвал отменить или пересмотреть правило в связи с ситуацией с Кейдом Каннингемом.

Источник: Yahoo Sports
Не дрогнул молодец. А то придется через год Эмбииду снова давать за 35 матчей. Пусть играют и радуют болел)
