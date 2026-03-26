Кевин Гарнетт: «Я люблю Дончича, но в первой сборной All-NBA должны быть Каннингем и Браун»

Гарнетт объяснил, почему ставит Каннингема и Брауна выше Дончича в этом сезоне.

Кевин Гарнетт заявил, что Кейд Каннингем и Джейлен Браун заслуживают включения в первую символическую сборную All‑NBA, оставив вне ее Луку Дончича .

«Джейлен Браун и Кейд Каннингем в этом сезоне показывают более стабильную и разностороннюю игру, чем он. И я не хейтер Луки – он, черт возьми, крут.

Послушайте, у нас есть реальные кандидаты, а у него в команде еще два топовых скорера. Понимаете? Браун и Каннингем тянут практически без помощи, стабильно выходят и отрабатывают каждый вечер на обеих сторонах площадки.

Дончич же играет только на одной стороне. Я люблю Луку, но смотрю на игру комплексно, со всех сторон», – объяснил MVP НБА-2004.