Кевин Гарнетт: «Я люблю Дончича, но в первой сборной All-NBA должны быть Каннингем и Браун»

Гарнетт объяснил, почему ставит Каннингема и Брауна выше Дончича в этом сезоне.

Кевин Гарнетт заявил, что Кейд Каннингем и Джейлен Браун заслуживают включения в первую символическую сборную All‑NBA, оставив вне ее Луку Дончича.

«Джейлен Браун и Кейд Каннингем в этом сезоне показывают более стабильную и разностороннюю игру, чем он. И я не хейтер Луки – он, черт возьми, крут.

Послушайте, у нас есть реальные кандидаты, а у него в команде еще два топовых скорера. Понимаете? Браун и Каннингем тянут практически без помощи, стабильно выходят и отрабатывают каждый вечер на обеих сторонах площадки.

Дончич же играет только на одной стороне. Я люблю Луку, но смотрю на игру комплексно, со всех сторон», – объяснил MVP НБА-2004.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
Уайт и Притчард на двоих набрали в этом сезоне 2322 очка. Ривз с Дедом - 2152.
Но практически без помощи тянет Браун.
А смешная статистика если правда)
Правда. В среднем за игру Леброн с Ривзом, конечно же, набирают больше на 10 в сумме, чем два бостонца. Другой момент, что они на двоих под 50 матчей пропустили. А у Брауна его главные помощники по сезону всегда доступны.
Если в его комплексе смотреть то Каваю безоговорочно надо отдавать)
Каваю игры пропускать нельзя чтоб претендовать)
Кавай всегда в претендентах, если играет и команда в порядке. В этом сезоне он сильнее их всех, когда здоров.
Расскажите ему, что Кейд для начала должен сыграть ещё 5 матчей, чтобы претендовать хотя бы на вторую
Конечно Дюрен не считается, да и средняя результативность тоже)
Конечно, они же чёрные братки....
Странное заявление, учитывая, что они из разных конференций и ни что не мешает всем троими быть в первой сборной оллстров
А причем тут разные конференции? All-nba идет без привязки к конференции
А сколько через Луку забивают, какое среднее количество очков? Правильно, всего 0.844 (лучше МакДениэлса и Ануноби) - при том, что он играет очень много против изоляций в защите. Лука вообще фантастически работает, по прерыванию атак он в топ-5% лиги.

Поэтому все телеги про "не должен быть в топе" просто основаны на фантазиях, а не на данных.

https://sports.yahoo.com/nba/article/is-luka-doncics-defense-improving-how-the-lakers-star-is-elevating-his-game--and-las-outlook-151841912.html
