Кевин Гарнетт: «Я люблю Дончича, но в первой сборной All-NBA должны быть Каннингем и Браун»
Гарнетт объяснил, почему ставит Каннингема и Брауна выше Дончича в этом сезоне.
Кевин Гарнетт заявил, что Кейд Каннингем и Джейлен Браун заслуживают включения в первую символическую сборную All‑NBA, оставив вне ее Луку Дончича.
«Джейлен Браун и Кейд Каннингем в этом сезоне показывают более стабильную и разностороннюю игру, чем он. И я не хейтер Луки – он, черт возьми, крут.
Послушайте, у нас есть реальные кандидаты, а у него в команде еще два топовых скорера. Понимаете? Браун и Каннингем тянут практически без помощи, стабильно выходят и отрабатывают каждый вечер на обеих сторонах площадки.
Дончич же играет только на одной стороне. Я люблю Луку, но смотрю на игру комплексно, со всех сторон», – объяснил MVP НБА-2004.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но практически без помощи тянет Браун.
Поэтому все телеги про "не должен быть в топе" просто основаны на фантазиях, а не на данных.
https://sports.yahoo.com/nba/article/is-luka-doncics-defense-improving-how-the-lakers-star-is-elevating-his-game--and-las-outlook-151841912.html