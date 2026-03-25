0

Адам Сильвер о европейском проекте НБА: «Лучшее решение – объединить усилия с Евролигой»

Адам Сильвер хочет, чтобы НБА и Евролига работали совместно.

Адам Сильвер на пресс-конференции после заседания Совета управляющих обновил информацию о проекте европейском проекте НБА, подчеркнув масштабный интерес к инициативе и открытость к сотрудничеству с существующими европейскими структурами.

«Энтузиазм огромный, и мы ведем постоянные открытые переговоры с существующими клубами европейского баскетбола – через ФИБА, различные национальные лиги и Евролигу.

Чус Буэно много лет был моим коллегой в НБА. Я считаю, что ради блага европейского баскетбола лучшим решением будет объединить усилия с Евролигой. Поэтому мы разработали системный подход к популяризации этого вида спорта в Европе. Это подразумевает интеграцию национальных лиг при одновременном сотрудничестве с Евролигой и ФИБА», – заявил комиссионер НБА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sportando
logoНБА
logoЕвролига
logoАдам Сильвер
logoФИБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адам Сильвер объявил, что в мае состоится голосование по реформе лотереи драфта: «Мотивацию команд нужно скорректировать – и мы это сделаем»
47 минут назад
Этторе Мессина: «Хочу, чтобы НБА пришла в Европу. Идеальный вариант – слияние с Евролигой»
сегодня, 15:17
Чус Буэно: «Если НБА найдет 5 миллиардов на европейскую лигу, нам нужно быть готовыми к диалогу»
19 марта, 11:50
Рекомендуем
Главные новости
Патрик Беверли: «Я бы выбрал Леброна под первым номером, даже в одном драфте с Вембаньямой»
19 минут назад
Адам Сильвер объявил, что в мае состоится голосование по реформе лотереи драфта: «Мотивацию команд нужно скорректировать – и мы это сделаем»
47 минут назад
Евролига. «Баскония» встречается с «Црвеной Звездой»
сегодня, 19:33Live
Кевин Портер: «Я превзойду результат Адебайо в 83 очка – в знак уважения к Кобе»
сегодня, 19:09
НБА. «Бостон» сыграет с «Оклахомой», «Миннесота» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 19:02
Университет Северной Каролины рассматривает кандидатуру Билли Донована
сегодня, 18:18
Джоэл Эмбиид может вернуться в матче с «Чикаго»
сегодня, 17:54
Дрэймонд Грин: «Согласен с Гарнеттом – сейчас НБА скорее шоу. Но так и должно быть»
сегодня, 17:33
Единая лига ВТБ. «Автодор» проиграл МБА-МАИ, «Локомотив-Кубань» разгромил «Самару»
сегодня, 17:13
Брэд Стивенс отказался возглавить команду университета Северной Каролины
сегодня, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Владислав Коновалов после разгрома от «Локо»: «Игроки должны получать удовольствие от игры, а они перегорают»
сегодня, 19:22
Василий Карасев о победе над «Автодором»: «Смазали концовку, но это урок. Нужно играть до последней минуты»
сегодня, 18:48
Стипе Кулиш: «МБА-МАИ превзошла нас физически. Мы не смогли играть 40 минут на одном уровне»
сегодня, 18:35
Адриатическая лига. «Клуж» принимает «Цедевиту-Олимпию»
сегодня, 18:24
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Миконос»
сегодня, 18:23
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. 27 очков Бентли помогли УГМК победить «Енисей», «Надежда» выиграла у московского «Динамо»
сегодня, 17:59
Жоффре Ловернь: «Хочу завершить карьеру в «Партизане»
сегодня, 17:09
«Уорриорз» подписали с Омером Юртсевеном второй 10-дневный контракт
сегодня, 16:16
«Бруклин» подписал с Малакаем Смитом второй 10-дневный контракт
сегодня, 14:22
«Альба» планирует построить арену стоимостью более 100 миллионов евро, которая будет соответствовать стандартам НБА
сегодня, 13:12
Рекомендуем