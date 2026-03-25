Адам Сильвер о европейском проекте НБА: «Лучшее решение – объединить усилия с Евролигой»

Адам Сильвер хочет, чтобы НБА и Евролига работали совместно.

Адам Сильвер на пресс-конференции после заседания Совета управляющих обновил информацию о проекте европейском проекте НБА, подчеркнув масштабный интерес к инициативе и открытость к сотрудничеству с существующими европейскими структурами.

«Энтузиазм огромный, и мы ведем постоянные открытые переговоры с существующими клубами европейского баскетбола – через ФИБА, различные национальные лиги и Евролигу.

Чус Буэно много лет был моим коллегой в НБА. Я считаю, что ради блага европейского баскетбола лучшим решением будет объединить усилия с Евролигой. Поэтому мы разработали системный подход к популяризации этого вида спорта в Европе . Это подразумевает интеграцию национальных лиг при одновременном сотрудничестве с Евролигой и ФИБА », – заявил комиссионер НБА .