Патрик Беверли: «Я бы выбрал Леброна под первым номером, даже в одном драфте с Вембаньямой»

Беверли: Я бы выбрал Леброна под 1-м номером, даже в одном драфте с Вембаньямой.

Патрик Беверли заявил, что в гипотетическом драфте, где были бы представлены Леброн Джеймс и Виктор Вембаньяма, он все равно выбрал бы американца под первым номером.

«Я выбираю Брона. Мне кажется, мы на самом деле недооцениваем Леброна Джеймса. Я без сомнений выбираю его. Есть только один человека, которого я поставлю выше Леброна Джеймса – это Майкл Джордан.

Мне кажется, Леброн уже в свой первый, второй и третий сезоны был более готовым игроком НБА, чем Вемби», – отметил Беверли.

Леброн был выбран «Кливлендом» под первым номером на драфте 2003 года, Вембаньяма – «Сан-Антонио» на драфте 2023 года.