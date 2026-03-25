  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  Адам Сильвер объявил, что в мае состоится голосование по реформе лотереи драфта: «Мотивацию команд нужно скорректировать – и мы это сделаем»
11

Адам Сильвер объявил, что в мае состоится голосование по реформе лотереи драфта: «Мотивацию команд нужно скорректировать – и мы это сделаем»

НБА намерена реформировать лотерею драфта уже этим летом.

Комиссионер НБА Адам Сильвер сообщил, что в мае будет созвано специальное заседание Совета управляющих для голосования по реформам лотереи драфта.

При этом потенциальные изменения вступят в силу в сезоне 2026/27 – и до предстоящего драфта и открытия рынка свободных агентов.

«Мы это исправим… точка. Мотивацию клубов необходимо скорректировать – и мы это сделаем», – заявил Сильвер, комментируя борьбу с практикой «танкинга».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Марка Стейна в соцсети X
logoАдам Сильвер
logoНБА
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Учитывая как Дюмарс из офиса лиги принялся работать с пиками Пеликанов, то страшно становится что там его боссы могут придумать)
С чего ты взял лысый.. Если это решается голосоваением, то за это могут просто не поддержать
Скорректируют проценты на победу в лотерее? Из всех многочисленных предложений танкинг отменяет только полная отмена драфта. Все выпускники "баскетбольных" факультетов американских вузов становятся неограниченно свободными агентами и сами договариваются с клубами о контрактах без новичковых ограничений. И не спешите писать, что некоторые клубы скупят всех лучших новичков и всё будет как в Европе, с суперклубами и беднотой. Потолок зарплат то никуда не денется и аутсайдеры с пустыми платежками смогут предлагать топовым новичкам намного больше денег, чем забитые под завязку контендеры.
Ответ D-M
По уму да, но это во-первых, слишком сложно, во-вторых, фанаты клубов с маленьких рынков сразу выть начинают, в-третьих, это якобы несправедливо по отношению у отстойным франшизам. А как по мне несправедливо годами держать альтернативно одаренных менеджеров, сливать год за годом, пускать под откос кучу молодых талантов, растущих в таких вот помойках, и при этом не давать им за это совершенно никаких санкций.

Сбалансированным решением мне видится количество выборов подряд. Условно нельзя выбирать два года подряд в топ-5, три года подряд в топ-10, четыре года подряд в топ-15. Ну это я так, цифры с потолка взял, но суть такая. Вроде бы и у плохих команд шанс остаётся на крутых новичков, но и в складирование пикююов и новичков год за годом, которые потом все равно или тухнут там, или сваливают после контракта, уменьшится. Танкинг полностью не победит, но танковать, зная, что ты не просто имеешь меньшую вероятность получить топ-5/10/15 пик, а не имеешь её вообще, желающих будет поменьше.
Ответ D-M
А что собственно изменится? Бездари навыдают огромные контракты бастам-новичкам и будут играть как овно, так же как и сейчас. А под настоящих топ проспектов клубы с больших рынков будут освобождать платёжки и забирать себе. Основная проблема то зачастую в недалёких владельцах, которых устраивают их горе-менеджеры
