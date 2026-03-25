Адам Сильвер объявил, что в мае состоится голосование по реформе лотереи драфта: «Мотивацию команд нужно скорректировать – и мы это сделаем»

НБА намерена реформировать лотерею драфта уже этим летом.

Комиссионер НБА Адам Сильвер сообщил, что в мае будет созвано специальное заседание Совета управляющих для голосования по реформам лотереи драфта.

При этом потенциальные изменения вступят в силу в сезоне 2026/27 – и до предстоящего драфта и открытия рынка свободных агентов.

«Мы это исправим… точка. Мотивацию клубов необходимо скорректировать – и мы это сделаем», – заявил Сильвер, комментируя борьбу с практикой «танкинга».