Адам Сильвер объявил, что в мае состоится голосование по реформе лотереи драфта: «Мотивацию команд нужно скорректировать – и мы это сделаем»
НБА намерена реформировать лотерею драфта уже этим летом.
Комиссионер НБА Адам Сильвер сообщил, что в мае будет созвано специальное заседание Совета управляющих для голосования по реформам лотереи драфта.
При этом потенциальные изменения вступят в силу в сезоне 2026/27 – и до предстоящего драфта и открытия рынка свободных агентов.
«Мы это исправим… точка. Мотивацию клубов необходимо скорректировать – и мы это сделаем», – заявил Сильвер, комментируя борьбу с практикой «танкинга».
Опубликовал: opimakh.ilya
Сбалансированным решением мне видится количество выборов подряд. Условно нельзя выбирать два года подряд в топ-5, три года подряд в топ-10, четыре года подряд в топ-15. Ну это я так, цифры с потолка взял, но суть такая. Вроде бы и у плохих команд шанс остаётся на крутых новичков, но и в складирование пикююов и новичков год за годом, которые потом все равно или тухнут там, или сваливают после контракта, уменьшится. Танкинг полностью не победит, но танковать, зная, что ты не просто имеешь меньшую вероятность получить топ-5/10/15 пик, а не имеешь её вообще, желающих будет поменьше.