  • Владислав Коновалов после разгрома от «Локо»: «Игроки должны получать удовольствие от игры, а они перегорают»
Главный тренер «Самары» прокомментировал разгромное поражение от «Локо».

«Самара» потерпела 16-е домашнее поражение в сезоне, уступив «Локомотиву-Кубань» (63:104). Главный тренер Владислав Коновалов признал, что команда не справляется с давлением.

«О чем я говорю игрокам на протяжении всех этих месяцев: они должны получать удовольствие от сезона, от игры. А они перегорают.

У нас есть два-три лидера, которые тянут команду на себе, но им тяжело: мы же видим, как плотно с ними играют. В этих ситуациях они создают ситуации для простых бросков другим игрокам, но те их не реализовывают. Понятно, это их нервирует.

Повторюсь: играйте в удовольствие, не «закапывайтесь». Но реализация моментов «поражает» на протяжении скольки уже матчей: создаем моменты, вход в «зону», атака из-под кольца, но ее надо дорабатывать…

И в защите: к чему уступчивость? Пять фолов – и ушел. А когда тебя размазывают на легком балетном движении… Вот и 104 очка», – сказал Коновалов.

«Самара» остается единственной командой Единой лиги ВТБ без побед на домашней площадке в этом сезоне.

Опубликовал: opimakh.ilya
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. «Автодор» проиграл МБА-МАИ, «Локомотив-Кубань» разгромил «Самару»
сегодня, 17:13
Кирилл Попов официально перешел в «Уралмаш»
сегодня, 11:25Фото
УНИКС может подписать 33-летнего разыгрывающего Ксавьера Манфорда
сегодня, 06:12
Рекомендуем
Главные новости
Кевин Портер: «Я превзойду результат Адебайо в 83 очка – в знак уважения к Кобе»
15 минут назад
НБА. «Бостон» сыграет с «Оклахомой», «Миннесота» примет «Хьюстон» и другие матчи
22 минуты назад
Евролига. «Баскония» встретится с «Црвеной Звездой»
сегодня, 18:23
Университет Северной Каролины рассматривает кандидатуру Билли Донована
сегодня, 18:18
Джоэл Эмбиид может вернуться в матче с «Чикаго»
сегодня, 17:54
Дрэймонд Грин: «Согласен с Гарнеттом – сейчас НБА скорее шоу. Но так и должно быть»
сегодня, 17:33
Единая лига ВТБ. «Автодор» проиграл МБА-МАИ, «Локомотив-Кубань» разгромил «Самару»
сегодня, 17:13
Брэд Стивенс отказался возглавить команду университета Северной Каролины
сегодня, 16:39
Патрик Беверли: «Дэмиан Лиллард не заслужил места в Зале славы»
сегодня, 15:41
Этторе Мессина: «Хочу, чтобы НБА пришла в Европу. Идеальный вариант – слияние с Евролигой»
сегодня, 15:17
Ко всем новостям
Последние новости
Василий Карасев о победе над «Автодором»: «Смазали концовку, но это урок. Нужно играть до последней минуты»
36 минут назад
Стипе Кулиш: «МБА-МАИ превзошла нас физически. Мы не смогли играть 40 минут на одном уровне»
49 минут назад
Адриатическая лига. «Клуж» принимает «Цедевиту-Олимпию»
сегодня, 18:24
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Миконос»
сегодня, 18:23
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. 27 очков Бентли помогли УГМК победить «Енисей», «Надежда» выиграла у московского «Динамо»
сегодня, 17:59
Жоффре Ловернь: «Хочу завершить карьеру в «Партизане»
сегодня, 17:09
«Уорриорз» подписали с Омером Юртсевеном второй 10-дневный контракт
сегодня, 16:16
«Бруклин» подписал с Малакаем Смитом второй 10-дневный контракт
сегодня, 14:22
«Альба» планирует построить арену стоимостью более 100 миллионов евро, которая будет соответствовать стандартам НБА
сегодня, 13:12
Богданович, Экзам, Ловернь, Веселы и Аврамович – среди целей «Партизана» в межсезонье
сегодня, 10:10
Рекомендуем