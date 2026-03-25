Владислав Коновалов после разгрома от «Локо»: «Игроки должны получать удовольствие от игры, а они перегорают»

Главный тренер «Самары» прокомментировал разгромное поражение от «Локо».

«Самара » потерпела 16-е домашнее поражение в сезоне, уступив «Локомотиву-Кубань» (63:104). Главный тренер Владислав Коновалов признал, что команда не справляется с давлением.

«О чем я говорю игрокам на протяжении всех этих месяцев: они должны получать удовольствие от сезона, от игры. А они перегорают.

У нас есть два-три лидера, которые тянут команду на себе, но им тяжело: мы же видим, как плотно с ними играют. В этих ситуациях они создают ситуации для простых бросков другим игрокам, но те их не реализовывают. Понятно, это их нервирует.

Повторюсь: играйте в удовольствие, не «закапывайтесь». Но реализация моментов «поражает» на протяжении скольки уже матчей: создаем моменты, вход в «зону», атака из-под кольца, но ее надо дорабатывать…

И в защите: к чему уступчивость? Пять фолов – и ушел. А когда тебя размазывают на легком балетном движении… Вот и 104 очка», – сказал Коновалов.

«Самара» остается единственной командой Единой лиги ВТБ без побед на домашней площадке в этом сезоне.