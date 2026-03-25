Кевин Портер: «Я превзойду результат Адебайо в 83 очка – в знак уважения к Кобе»
Разыгрывающий «Милуоки» Кевин Портер заявил о намерении превзойти результат Бэма Адебайо, который набрал 83 очка в матче с «Вашингтоном».
«Я буду стараться набрать 80 очков. Респект Кобе, респект Бэму. Но я обязательно превзойду его когда-нибудь. Это точно. Теперь, раз уж это связано с Кобе, я просто обязан обойти Бэма – в знак уважения к Кобе», – сказал 25-летний баскетболист во время стрима с фанатами.
В текущем сезоне Кевин Портер набирает в среднем 17,4 очка, 5,2 подбора и 7,4 передачи за игру.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети Х
21 комментарий
Мальчик поплыл
Отчего то кажется, что многих этот недорекорд задел и долго он жить не будет. Все поняли что это возможно. Лука сразу почти пробил 60. Условий не так много. Отдать все броски, найти свой Вашик который с удовольствием сплавит 4-5 игроков на фолах и которому нужно забить 140-160 очков в сумме)
Вашику ехать в гости к ЛАЛ в конце
Я не против если Леброн или Лука это исполнят)
А потом выключу плейстешн.
Ну 83 - это реально надо постараться, но лично меня странное ощущение не пропадает) ну нельзя не признать того, что это некий фарс) сразу вспомнился мне легенда Ваштика Анрюха Блатч, как он последнюю минуту игры гонялся за 10 подбором для трипла дабла) дошло до того, что он при штрафных просил соперника дать ему подбор взять, ему отказали) и было ещё что-то на асг, вроде Пол Джорж какой-то тоже стат рекорд хотел побить под шумок всеобщей расслабленности и чуваки стали мешать ему это сделать) короче каждому своё
Да фарсом это и является. В будущем ждем очень много таких перфомансов. Можно сказать Адебайо открыл ящик пандоры
Сомневаюсь что будет много таких перфомансов, ибо тут либо бросать надо 50-60 раз, либо куча штрафных) 50-60 каждый год стабильно набирают, но 80+ это исключение
Сколько можно на его костях пытаться сыграть
Ахах
Играя в чемпионате Китая...
А можно пожалуйста не надо
Азамат, вроде, вёл передачу с таким названием
