Кевин Портер: «Я превзойду результат Адебайо в 83 очка – в знак уважения к Кобе»

Разыгрывающий «Милуоки» Кевин Портер заявил о намерении превзойти результат Бэма Адебайо, который набрал 83 очка в матче с «Вашингтоном».

«Я буду стараться набрать 80 очков. Респект Кобе, респект Бэму. Но я обязательно превзойду его когда-нибудь. Это точно. Теперь, раз уж это связано с Кобе, я просто обязан обойти Бэма – в знак уважения к Кобе», – сказал 25-летний баскетболист во время стрима с фанатами.

В текущем сезоне Кевин Портер набирает в среднем 17,4 очка, 5,2 подбора и 7,4 передачи за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети Х
Я переспал с ней, потому что люблю тебя.
Мальчик поплыл
Отчего то кажется, что многих этот недорекорд задел и долго он жить не будет. Все поняли что это возможно. Лука сразу почти пробил 60. Условий не так много. Отдать все броски, найти свой Вашик который с удовольствием сплавит 4-5 игроков на фолах и которому нужно забить 140-160 очков в сумме)
Ответ Tim Timson
Вашику ехать в гости к ЛАЛ в конце
Ответ Mr.BadGuy
Я не против если Леброн или Лука это исполнят)
А потом выключу плейстешн.
Ну 83 - это реально надо постараться, но лично меня странное ощущение не пропадает) ну нельзя не признать того, что это некий фарс) сразу вспомнился мне легенда Ваштика Анрюха Блатч, как он последнюю минуту игры гонялся за 10 подбором для трипла дабла) дошло до того, что он при штрафных просил соперника дать ему подбор взять, ему отказали) и было ещё что-то на асг, вроде Пол Джорж какой-то тоже стат рекорд хотел побить под шумок всеобщей расслабленности и чуваки стали мешать ему это сделать) короче каждому своё
Ответ Misunderstood
Да фарсом это и является. В будущем ждем очень много таких перфомансов. Можно сказать Адебайо открыл ящик пандоры
Ответ Projects User
Сомневаюсь что будет много таких перфомансов, ибо тут либо бросать надо 50-60 раз, либо куча штрафных) 50-60 каждый год стабильно набирают, но 80+ это исключение
Сколько можно на его костях пытаться сыграть
Играя в чемпионате Китая...
А можно пожалуйста не надо
Азамат, вроде, вёл передачу с таким названием
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Айзейя Томас: «Признаю и 70 очков Девина Букера против нас, и 83 очка Бэма Адебайо»
вчера, 11:59
Тим Макмэн: «60 очков Дончича впечатлили меня больше, чем 83 очка Адебайо»
вчера, 06:55
«Я не хочу играть в чертовом плей-ин». Адебайо рассказал о перепалке со Споэльстрой
24 марта, 10:08
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. 31 очко Трента Форреста не помогло «Басконии» победить «Црвену Звезду» в овертайме
вчера, 23:08
Адам Сильвер о правиле 65 матчей: «Ощущение несправедливости к одному игроку не делает его неэффективным»
вчера, 21:30
НБА. «Бостон» сыграет с «Оклахомой», «Миннесота» примет «Хьюстон» и другие матчи
вчера, 21:11
Кевин Гарнетт: «Я люблю Дончича, но в первой сборной All-NBA должны быть Каннингем и Браун»
вчера, 21:06
Адам Сильвер о европейском проекте НБА: «Лучшее решение – объединить усилия с Евролигой»
вчера, 20:33
Патрик Беверли: «Я бы выбрал Леброна под первым номером, даже в одном драфте с Вембаньямой»
вчера, 20:16
Адам Сильвер объявил, что в мае состоится голосование по реформе лотереи драфта: «Мотивацию команд нужно скорректировать – и мы это сделаем»
вчера, 19:48
Университет Северной Каролины рассматривает кандидатуру Билли Донована
вчера, 18:18
Джоэл Эмбиид может вернуться в матче с «Чикаго»
вчера, 17:54
Дрэймонд Грин: «Согласен с Гарнеттом – сейчас НБА скорее шоу. Но так и должно быть»
вчера, 17:33
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. 27+7+13 от Дарона Расселла помогли «Клужу» обыграть «Цедевиту-Олимпию»
вчера, 20:41
Владислав Коновалов после разгрома от «Локо»: «Игроки должны получать удовольствие от игры, а они перегорают»
вчера, 19:22
Василий Карасев о победе над «Автодором»: «Смазали концовку, но это урок. Нужно играть до последней минуты»
вчера, 18:48
Стипе Кулиш: «МБА-МАИ превзошла нас физически. Мы не смогли играть 40 минут на одном уровне»
вчера, 18:35
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Миконос»
вчера, 18:23
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. 27 очков Бентли помогли УГМК победить «Енисей», «Надежда» выиграла у московского «Динамо»
вчера, 17:59
Жоффре Ловернь: «Хочу завершить карьеру в «Партизане»
вчера, 17:09
«Уорриорз» подписали с Омером Юртсевеном второй 10-дневный контракт
вчера, 16:16
«Бруклин» подписал с Малакаем Смитом второй 10-дневный контракт
вчера, 14:22
«Альба» планирует построить арену стоимостью более 100 миллионов евро, которая будет соответствовать стандартам НБА
вчера, 13:12
Рекомендуем