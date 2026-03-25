Кевин Портер: Я превзойду результат Адебайо в 83 очка – в знак уважения к Кобе.

Разыгрывающий «Милуоки » Кевин Портер заявил о намерении превзойти результат Бэма Адебайо , который набрал 83 очка в матче с «Вашингтоном».

«Я буду стараться набрать 80 очков. Респект Кобе, респект Бэму. Но я обязательно превзойду его когда-нибудь. Это точно. Теперь, раз уж это связано с Кобе, я просто обязан обойти Бэма – в знак уважения к Кобе», – сказал 25-летний баскетболист во время стрима с фанатами.

В текущем сезоне Кевин Портер набирает в среднем 17,4 очка, 5,2 подбора и 7,4 передачи за игру.