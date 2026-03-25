Василий Карасев о победе над «Автодором»: «Смазали концовку, но это урок. Нужно играть до последней минуты»

МБА-МАИ одержала важную победу над «Автодором» (91:73), но главный тренер москвичей Василий Карасев остался недоволен смазанной концовкой.

«Победа на выезде, для нас очень важная. Немножко смазали концовку, но это лишний раз показывает игрокам, что играть нужно до последней минуты.

Совершенно разные четыре четверти. Первая четверть: где-то вкатывались, играли не особо хорошо. Вторую четверть мы сыграли очень хорошо. Третью просто великолепно: и в защите и в нападении. Четвертую мы просто перестали играть.

Начали делать какие-то необдуманные потери, расслабились в защите. Поспешные броски. И «Автодор» тут же сократил разницу, которая была двузначная, до 12 очков. За семь минут до конца это могло быть чревато.

Хорошо, что нашли все равно силы и возможности обратно вернуться в нормальное русло и довести до логического завершения эту игру», – сказал Карасев после игры.

Следующий матч МБА-МАИ проведет 29 марта дома против лидера турнира – московского ЦСКА.