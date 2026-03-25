Стипе Кулиш: «МБА-МАИ превзошла нас физически. Мы не смогли играть 40 минут на одном уровне»

Главный тренер «Автодора» прокомментировал домашнее поражение от МБА-МАИ.

Главный тренер «Автодора » Стипе Кулиш признал, что его команда не смогла выдержать физическое давление МБА-МАИ в домашнем матче (73:91).

«Мы знали, что нам предстоял очень физически сложный матч. Каждый в команде должен был продемонстрировать свое лучшее выступление, чтобы мы могли соревноваться с МБА-МАИ на протяжении всех 40 минут. Не думаю, что каждому удалось соответствовать этому уровню. Из-за этого мы имели серьезные проблемы на подборе и личной защите.

На протяжении всей игры у нас были взлеты и падения. Сказалась усталость, перебор фолов и неоптимальная форма вернувшихся после травм. Самое главное – мы не сдались и играли до конца», – заявил Кулиш.

«Автодор» с результатом 6-28 занимает 10-е место в Единой лиге ВТБ. После поражения от МБА-МАИ саратовцы официально потеряли шансы на плей-офф.