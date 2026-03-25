Университет Северной Каролины рассматривает кандидатуру Билли Донована

Билли Донован может вернуться в студенческий баскетбол.

Университет Северной Каролины намерен активно добиваться назначения Билли Донована на пост главного тренера после увольнения Хьюберта Дэвиса. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники.

61-летний Донован не тренировал в студенческом баскетболе с 2015 года, но ранее привел команду университета Флориды к двум национальным чемпионствам (2006, 2007) и еще дважды выводил команду в «Финал четырех» (2000, 2014). Последние 11 лет он работает в НБА: с 2015 по 2020 год возглавлял «Оклахому», а с 2020-го – «Чикаго».

Ранее появлялись сообщения, что Донован может сделать паузу в карьере.

Источник: ESPN
Не, быкам так не свезёт
Ответ С детства не люблю
Не, быкам так не свезёт
Он же сам принял решение уйти, но вроде как отдохнуть собирался от баскетбола ввиду тяжелого состояния из-за семейных утрат. Так что Быков он тренировать не будет уже
Если действительно уйдет, то надо после него Дженкинса подписывать, с молодежью справиться
