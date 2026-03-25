4

Джоэл Эмбиид может вернуться в матче с «Чикаго»

Джоэл Эмбиид может выйти на матч против «Буллз».

Джоэл Эмбиид значится под вопросом на матч «Филадельфии» с «Чикаго». Если не произойдет ухудшения состояния, центровой, скорее всего, выйдет на площадку. Об этом сообщает Тони Джонс из The Athletic.

Эмбиид не играл с 26 февраля из-за растяжения косой мышцы живота. В этом сезоне его средние показатели составляют: 26,6 очка, 7,5 подбора и 3,9 передачи за матч. С ним в составе «Сиксерс» имеют результат 21-12.

Возможное возвращение Эмбиида совпадает с окончанием дисквалификации Пола Джорджа – он тоже может сыграть в матче с «Чикаго».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Тони Джонса в соцсети Х
logoФиладельфия
logoДжоэл Эмбиид
logoЧикаго
logoНБА
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Схватка за 6 место может стать шикарной)
Ну ещё бы! Не с Оклой же надо было возвращаться. Щас с Чикаго побалуется, потом с Шарлотт пропустит
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
