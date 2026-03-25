Джоэл Эмбиид может вернуться в матче с «Чикаго»
Джоэл Эмбиид значится под вопросом на матч «Филадельфии» с «Чикаго». Если не произойдет ухудшения состояния, центровой, скорее всего, выйдет на площадку. Об этом сообщает Тони Джонс из The Athletic.
Эмбиид не играл с 26 февраля из-за растяжения косой мышцы живота. В этом сезоне его средние показатели составляют: 26,6 очка, 7,5 подбора и 3,9 передачи за матч. С ним в составе «Сиксерс» имеют результат 21-12.
Возможное возвращение Эмбиида совпадает с окончанием дисквалификации Пола Джорджа – он тоже может сыграть в матче с «Чикаго».
Опубликовал: opimakh.ilya
4 комментария
Схватка за 6 место может стать шикарной)
Ну ещё бы! Не с Оклой же надо было возвращаться. Щас с Чикаго побалуется, потом с Шарлотт пропустит
