Джоэл Эмбиид может вернуться в матче с «Чикаго»

Джоэл Эмбиид может выйти на матч против «Буллз».

Джоэл Эмбиид значится под вопросом на матч «Филадельфии» с «Чикаго ». Если не произойдет ухудшения состояния, центровой, скорее всего, выйдет на площадку. Об этом сообщает Тони Джонс из The Athletic.

Эмбиид не играл с 26 февраля из-за растяжения косой мышцы живота. В этом сезоне его средние показатели составляют: 26,6 очка, 7,5 подбора и 3,9 передачи за матч. С ним в составе «Сиксерс» имеют результат 21-12.

Возможное возвращение Эмбиида совпадает с окончанием дисквалификации Пола Джорджа – он тоже может сыграть в матче с «Чикаго».