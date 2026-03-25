Дрэймонд Грин: «Согласен с Гарнеттом – сейчас НБА скорее шоу. Но так и должно быть»

Дрэймонд Грин: Cогласен с Гарнеттом – НБА сейчас скорее шоу. Так и должно быть.

Дрэймонд Грин согласился с Кевином Гарнеттом, что современная НБА становится все больше похожей на шоу , но назвал это не недостатком, а естественным и даже необходимым вектором развития.

«На самом деле я согласен с КейДжи [Кевином Гарнеттом ]. Сейчас это скорее шоу. Но так и должно быть. Я думаю, что одна из главных проблем, с которой сталкивается НБА в последнее время – это недостаток «шоу».

Когда смотришь на крупных телевизионных партнеров, они ищут именно это. Взять, например, Джейка Пола. Он зарабатывает такие деньги потому, что создает шоу. Когда у него боксерские поединки, это целое событие. Именно за это платят Netflix, телеканалы и стриминговые платформы. Они покупают шоу.

Вот почему НБА создала турнир плей‑ин, вот почему НБА запустила внутрисезонный турнир: потому что продаются именно такие события», – отметил форвард «Уорриорз».