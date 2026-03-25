Жоффре Ловернь: Хочу завершить карьеру в «Партизане».

Жоффре Ловернь , бывший капитан «Партизана », вернулся в Белград на матч с «Виллербаном» – и заявил о желании завершить карьеру в сербском клубе.

Французский центровой, тренирующийся индивидуально в ожидании новой команды, не скрывает, что для возвращения ему достаточно одного звонка.

«Я всегда говорил, что хочу завершить карьеру в «Партизане». Это моя цель. Посмотрим, получится ли это в будущем, но я этого очень хочу.

Мне достаточно одного звонка, чтобы вернуться. Остоя (Мияйлович) хочет видеть меня в команде. Со мной связывались перед стартом сезона, но этого не произошло. Были звонки и по ходу сезона, но я не мог покинуть Кувейт.

Я учу сербский язык и хочу жить здесь после завершения карьеры», – поделился Ловернь в интервью Meridian Sport.

Ранее он выступал за белградский клуб в сезонах-2012/13 и 2013/14.