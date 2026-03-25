0

Жоффре Ловернь: «Хочу завершить карьеру в «Партизане»

Жоффре Ловернь, бывший капитан «Партизана», вернулся в Белград на матч с «Виллербаном» – и заявил о желании завершить карьеру в сербском клубе.

Французский центровой, тренирующийся индивидуально в ожидании новой команды, не скрывает, что для возвращения ему достаточно одного звонка.

«Я всегда говорил, что хочу завершить карьеру в «Партизане». Это моя цель. Посмотрим, получится ли это в будущем, но я этого очень хочу.

Мне достаточно одного звонка, чтобы вернуться. Остоя (Мияйлович) хочет видеть меня в команде. Со мной связывались перед стартом сезона, но этого не произошло. Были звонки и по ходу сезона, но я не мог покинуть Кувейт.

Я учу сербский язык и хочу жить здесь после завершения карьеры», – поделился Ловернь в интервью Meridian Sport.

Ранее он выступал за белградский клуб в сезонах-2012/13 и 2013/14.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Meridian Sport
Материалы по теме
Богданович, Экзам, Ловернь, Веселы и Аврамович – среди целей «Партизана» в межсезонье
сегодня, 10:10
Евролига. 31 очко Мусы не спасло «Дубай» от поражения «Панатинаикосу», «Реал» обыграл «Хапоэль», «Валенсия» вырвала победу у «Олимпиакоса» и другие результаты
вчера, 21:52
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» выиграла у «Партизана», «Игокеа» обыграла «Цедевиту Олимпию» и другие результаты
22 марта, 22:55
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бостон» сыграет с «Оклахомой», «Миннесота» примет «Хьюстон» и другие матчи
11 минут назад
Брэд Стивенс отказался возглавить команду университета Северной Каролины
31 минуту назад
Патрик Беверли: «Дэмиан Лиллард не заслужил места в Зале славы»
сегодня, 15:41
Единая лига ВТБ. «Автодор» встречается с МБА-МАИ, «Самара» принимает «Локомотив-Кубань»
сегодня, 15:32Live
Этторе Мессина: «Хочу, чтобы НБА пришла в Европу. Идеальный вариант – слияние с Евролигой»
сегодня, 15:17
Совет управляющих НБА одобрил запуск расширения до 32 команд, новые клубы появятся в Лас-Вегасе и Сиэтле
сегодня, 15:00
Майлз Макбрайд прогрессирует в восстановлении и близок к возвращению
сегодня, 14:46
Беннедикт Матурин вернется в состав «Клипперс» на матч с «Торонто»
сегодня, 13:58
Пол Пирс: «Потолок «Лейкерс» в плей-офф – второй раунд»
сегодня, 13:46
Диллон Брукс и Марк Уильямс вернутся в строй на следующей неделе
сегодня, 13:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Уорриорз» подписали с Омером Юртсевеном второй 10-дневный контракт
54 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. 27 очков Бентли помогли УГМК победить «Енисей», «Надежда» выиграла у московского «Динамо»
сегодня, 15:50Live
«Бруклин» подписал с Малакаем Смитом второй 10-дневный контракт
сегодня, 14:22
«Альба» планирует построить арену стоимостью более 100 миллионов евро, которая будет соответствовать стандартам НБА
сегодня, 13:12
Адриатическая лига. «Клуж» примет «Цедевиту-Олимпию»
сегодня, 11:48
Чемпионат Греции. ПАОК сыграет с «Миконосом»
сегодня, 11:47
Богданович, Экзам, Ловернь, Веселы и Аврамович – среди целей «Партизана» в межсезонье
сегодня, 10:10
«Панатинаикос» вернул Янниса Кузелоглу из «Марусси» после расставания с Ришоном Холмсом
сегодня, 09:50
Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Маккаби»: «В Евролиге нельзя играть только 20 минут»
вчера, 20:41
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» выиграл у КРКА
вчера, 20:06
Рекомендуем