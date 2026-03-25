Брэд Стивенс отказался возглавить команду университета Северной Каролины

Брэд Стивенс не намерен покидать «Бостон » ради работы в студенческом баскетболе. Как сообщает CBS Sports, президент «Селтикс» снял свою кандидатуру с рассмотрения на пост главного тренера университета Северной Каролины после увольнения Хьюберта Дэвиса с этой должности.

Стивенс имеет успешный опыт в студенческом баскетболе: дважды он выводил команду университета Батлера в финал NCAA , прежде чем присоединиться к «Бостону» в 2013 году. С 2021 года Стивенс работает во фронт-офисе «Селтикс», и эта роль остается для него приоритетной.