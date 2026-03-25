Брэд Стивенс отказался возглавить команду университета Северной Каролины
Брэд Стивенс не намерен покидать «Бостон» ради работы в студенческом баскетболе. Как сообщает CBS Sports, президент «Селтикс» снял свою кандидатуру с рассмотрения на пост главного тренера университета Северной Каролины после увольнения Хьюберта Дэвиса с этой должности.
Стивенс имеет успешный опыт в студенческом баскетболе: дважды он выводил команду университета Батлера в финал NCAA, прежде чем присоединиться к «Бостону» в 2013 году. С 2021 года Стивенс работает во фронт-офисе «Селтикс», и эта роль остается для него приоритетной.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: CBS Sports
5 комментариев
Лучший ГМ лиги. Бостону бы тяжело стало. Неужели он гештальт этот хотел закрыть после Батлера?)
Он перед уходом эйнджа также получил приглашение от Каролины, и ходили слухи что он хочет уйти, типа там спокойнее, он эмпат и тд. Видимо поэтому эйгдж уступил свое место, где меньше внимания сми
худший
Я с его Батлера начал ncaa смотреть - классная команда была, тренерская, чуть-чуть не повезло в финале, хотя и так выше ожиданий выступили тогда
