«Уорриорз» подписали с Омером Юртсевеном второй 10-дневный контракт

«Голден Стэйт » подписал с Омером Юртсевеном второй 10-дневный контракт. Об этом сообщает Энтони Слейтер из ESPN.

27-летний турецкий центровой в рамках первого 10-дневного контракта сыграл в пяти матчах, набирая в среднем по 3,2 очка и 3,2 подбора за 11 минут на паркете.

До возвращения в НБА Юртсевен выступал за «Панатинаикос» в Евролиге, где в 19 матчах показывал в среднем 6,3 очка и 3,5 подбора за игру.

Стив Керр: «Я фанат Омера Юртсевена. Он очень хороший и талантливый игрок»