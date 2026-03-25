Патрик Беверли: «Дэмиан Лиллард не заслужил места в Зале славы»

Патрик Беверли усомнился, что разыгрывающий «Портленда» и девятикратный участник Матча всех звезд Дэмиан Лиллард заслуживает места в Зале славы.

«Черт возьми, нет! Я люблю Дэйма! У меня с ним никаких разногласий. Просто, по‑моему, слишком много людей попадают в Зал славы.

Во-вторых, чтобы попасть туда, нужно сочетание очков, подборов, передач, побед в регулярке, выступлений в плей-офф и, конечно, чемпионских титулов.

Как мы можем сказать «нет» Деррику Роузу, который получил MVP, и при этом сказать «да» Дэмиану Лилларду? Если он возьмет чемпионство – да, тогда он заслуживает.

Просто набирать много очков в командах среднего уровня, по-моему, недостаточно для Зала славы», – заключил бывший игрок НБА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Pat Bev, Youtube
Да оба не заслуживают, но в зал славы пускают буквально всех. Чем карьера Лилларда или Роуза хуже , прости господи, карьеры Тима Хардуея?
Наверное тем, что большинство молодёжи ее не видела.
Совершенно верно. Сейчас этот зал стал проходным двором, баскетбольная слава девальвирована.
Чемпионский титул в качестве первой звезды (Дирк), перстень с победным броском, на мгновение сделавшим землю плоской, и финал в качестве второй звезды (Кайри), два финала в кпз/квз против непреодолимой преграды (К.Мэлоун, Стоктон), бешеное влияние на баскетбол и финал в кпз (Айверсон, у этой гангсты кпз может пониматься двояко, но его место в Зале) - это должен быть самый минимум (!), порог входа. Никаких Кармело, Лиллардов, Роузов, Макгреди при всем уважении, ибо речь о славе, о подвиге, о легенде, о лучших из лучших на все времена.
А чем Кайри лучше Лилларда? Тем, что второму не посчастливилось играть в одной команде с праймовым Леброном?
У Лилларда, например, 7 попаданий в all-NBA, у Кайри - 3. Ирвинг никогда не был в списках голосования на МВП, в отличие от. И на баскетрефе у Лиллирда вероятность попадания в ХОФ даже чуть выше - 99.5% против 97.5%
C Кайри не согласен, но сам посыл очень верный. Проходимцам как "Шредер" и "Хардуэй" нечего делать в Зале славы
ну если кармело там, лилард ничем не хуже
Шутишь? Кармело в районе 10-12 по очкам в истории и вроде 2-й бомбардир в истории сборной. Лиллард даже не рядом
Выступления за сборную тоже роляют.
Чел, туда люди типа Кармело, Винса Картера, Криса Уэббера или Яо Мина регулярно попадают, естесственно, Лиллард тоже попадёт
Как якобы топ-75 может не попасть в зал славы?
Он в топ 75 абсолютно не заслужено попал!! Ховард и Томпсон в разы больше заслужили , до сих пор не понимаю как его туда включили и главное зачем , тот же Уолл или Пол Джордж условные на таком же уровне, тот же Дерозан лучше лилларда по карьере
Газоль или Двайт прям на голову выше
Культура колец изменила баскетбол и восприятие уровня игроков в глазах многих экспертов, и некоторые комменты ниже это подтверждают. Раз уж мы дошли до того, что "Джамал Мюррей и Дреймонд Грин заслуживают ХОФ, а Джеймс Харден и Кармело Энтони нет", то плохи дела, канеш
Да будет он в зале славы (не Пат Бэв). К гадалке не ходи.
Зал славы давно проходной двор. Туда и какой-нибдуь Зак Лавин может попадёт за стабильные 20 очков в среднем по карьере и крутые данк контесты.
Да, это не НФЛ, где Беличика с первого раза в Хоф не взяли. А в НБА реально проходной двор какой то
