Патрик Беверли: Дэмиан Лиллард не заслужил места в Зале славы.

Патрик Беверли усомнился, что разыгрывающий «Портленда » и девятикратный участник Матча всех звезд Дэмиан Лиллард заслуживает места в Зале славы.

«Черт возьми, нет! Я люблю Дэйма! У меня с ним никаких разногласий. Просто, по‑моему, слишком много людей попадают в Зал славы.

Во-вторых, чтобы попасть туда, нужно сочетание очков, подборов, передач, побед в регулярке, выступлений в плей-офф и, конечно, чемпионских титулов.

Как мы можем сказать «нет» Деррику Роузу , который получил MVP, и при этом сказать «да» Дэмиану Лилларду? Если он возьмет чемпионство – да, тогда он заслуживает.

Просто набирать много очков в командах среднего уровня, по-моему, недостаточно для Зала славы», – заключил бывший игрок НБА.