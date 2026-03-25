Патрик Беверли: «Дэмиан Лиллард не заслужил места в Зале славы»
Патрик Беверли усомнился, что разыгрывающий «Портленда» и девятикратный участник Матча всех звезд Дэмиан Лиллард заслуживает места в Зале славы.
«Черт возьми, нет! Я люблю Дэйма! У меня с ним никаких разногласий. Просто, по‑моему, слишком много людей попадают в Зал славы.
Во-вторых, чтобы попасть туда, нужно сочетание очков, подборов, передач, побед в регулярке, выступлений в плей-офф и, конечно, чемпионских титулов.
Как мы можем сказать «нет» Деррику Роузу, который получил MVP, и при этом сказать «да» Дэмиану Лилларду? Если он возьмет чемпионство – да, тогда он заслуживает.
Просто набирать много очков в командах среднего уровня, по-моему, недостаточно для Зала славы», – заключил бывший игрок НБА.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Pat Bev, Youtube
Чемпионский титул в качестве первой звезды (Дирк), перстень с победным броском, на мгновение сделавшим землю плоской, и финал в качестве второй звезды (Кайри), два финала в кпз/квз против непреодолимой преграды (К.Мэлоун, Стоктон), бешеное влияние на баскетбол и финал в кпз (Айверсон, у этой гангсты кпз может пониматься двояко, но его место в Зале) - это должен быть самый минимум (!), порог входа. Никаких Кармело, Лиллардов, Роузов, Макгреди при всем уважении, ибо речь о славе, о подвиге, о легенде, о лучших из лучших на все времена.
У Лилларда, например, 7 попаданий в all-NBA, у Кайри - 3. Ирвинг никогда не был в списках голосования на МВП, в отличие от. И на баскетрефе у Лиллирда вероятность попадания в ХОФ даже чуть выше - 99.5% против 97.5%