  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  Совет управляющих НБА одобрил запуск расширения до 32 команд, новые клубы появятся в Лас-Вегасе и Сиэтле
5

Совет управляющих НБА одобрил запуск расширения до 32 команд, новые клубы появятся в Лас-Вегасе и Сиэтле

Совет управляющих НБА одобрил начало процесса расширения лиги до 32 команд. Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Новые клубы будут созданы в Лас-Вегасе и Сиэтле. Ожидается, что стоимость каждой команды составит от 7 до 10 миллиардов долларов.

В ближайшие месяцы НБА будет рассматривать заявки от потенциальных владельцев, а также решать, запускать ли продажу новых клубов уже сейчас или отложить ее на несколько лет.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
НБА
Сиэтл
logoСиэтл
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем