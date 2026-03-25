Совет управляющих НБА одобрил запуск расширения до 32 команд, новые клубы появятся в Лас-Вегасе и Сиэтле
Совет управляющих НБА одобрил начало процесса расширения лиги до 32 команд. Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
Новые клубы будут созданы в Лас-Вегасе и Сиэтле. Ожидается, что стоимость каждой команды составит от 7 до 10 миллиардов долларов.
В ближайшие месяцы НБА будет рассматривать заявки от потенциальных владельцев, а также решать, запускать ли продажу новых клубов уже сейчас или отложить ее на несколько лет.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Прекрасно
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем