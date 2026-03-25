Совет управляющих НБА одобрил запуск расширения до 32 команд, новые клубы появятся в Лас-Вегасе и Сиэтле

Совет управляющих НБА одобрил начало процесса расширения лиги до 32 команд. Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Новые клубы будут созданы в Лас-Вегасе и Сиэтле. Ожидается, что стоимость каждой команды составит от 7 до 10 миллиардов долларов.

В ближайшие месяцы НБА будет рассматривать заявки от потенциальных владельцев, а также решать, запускать ли продажу новых клубов уже сейчас или отложить ее на несколько лет.