1

Этторе Мессина: «Хочу, чтобы НБА пришла в Европу. Идеальный вариант – слияние с Евролигой»

Этторе Мессина высказался в поддержку европейского проекта НБА.

«Когда мне говорят: «Ты хочешь, чтобы американцы пришли любой ценой», я отвечаю – да. Это позволило бы лучше синхронизировать финансовые цели и спортивные результаты. Идеальным вариантом было бы слияние с Евролигой», – заявил Мессина в интервью Corriere della Sera.

Он также объяснил, почему предпочитает формат НБА нынешней системе Евролиги.

«Слишком много матчей, в которых нельзя снижать интенсивность. Фактически, это невозможно. В НБА с 30 командами в плей‑офф выходят 16, а еще четыре – в плей‑ин. Это две трети. Можно ротировать уставших игроков, можно даже допустить несколько поражений.

В Евролиге напрямую проходят шесть команд, еще четыре – в плей‑ин. Из 20 команд – всего 10, то есть только половина. Запас прочности слишком мал. Вот почему каждая игра имеет значение, а травмы продолжают накапливаться», – отметил четырехкратный чемпион Евролиги.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Corriere Della Sera
Лига Европы под эгидой НБА
logoЭтторе Мессина
logoЕвролига
logoНБА
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Нет нам это шапито здесь ненужно
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Чус Буэно: «Если НБА найдет 5 миллиардов на европейскую лигу, нам нужно быть готовыми к диалогу»
19 марта, 11:50
Шарунас Ясикявичюс: «Мне не нравится ФИБА. Не думаю, что приход НБА приведет к улучшениям. Но надо искать способы двигаться дальше»
14 марта, 15:32
Генменеджер «Фенербахче»: «Печально видеть, как владельцы теряют время на борьбу друг с другом вместо развития баскетбола»
13 марта, 16:05
