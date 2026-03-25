Этторе Мессина: «Хочу, чтобы НБА пришла в Европу. Идеальный вариант – слияние с Евролигой»
Этторе Мессина высказался о перспективах проекта НБА в Европе, поддержав идею расширения лиги.
«Когда мне говорят: «Ты хочешь, чтобы американцы пришли любой ценой», я отвечаю – да. Это позволило бы лучше синхронизировать финансовые цели и спортивные результаты. Идеальным вариантом было бы слияние с Евролигой», – заявил Мессина в интервью Corriere della Sera.
Он также объяснил, почему предпочитает формат НБА нынешней системе Евролиги.
«Слишком много матчей, в которых нельзя снижать интенсивность. Фактически, это невозможно. В НБА с 30 командами в плей‑офф выходят 16, а еще четыре – в плей‑ин. Это две трети. Можно ротировать уставших игроков, можно даже допустить несколько поражений.
В Евролиге напрямую проходят шесть команд, еще четыре – в плей‑ин. Из 20 команд – всего 10, то есть только половина. Запас прочности слишком мал. Вот почему каждая игра имеет значение, а травмы продолжают накапливаться», – отметил четырехкратный чемпион Евролиги.