Майлз Макбрайд прогрессирует в восстановлении и близок к возвращению

Майлз Макбрайд приближается к возвращению на площадку.

Защитник «Нью-Йорка » Майлз Макбрайд пропустил уже 27 матчей после операции по поводу спортивной грыжи, но близок к возвращению на площадку. Главный тренер «Никс» Майк Браун сообщил, что защитник приступил к тренировкам в игровых условиях.

До травмы 25-летний баскетболист проводил лучший сезон в карьере: в 35 матчах он набирал в среднем 12,9 очка при 42% реализации трехочковых, а также 2,8 передачи и 2,6 подбора.