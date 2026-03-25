Майлз Макбрайд прогрессирует в восстановлении и близок к возвращению
Майлз Макбрайд приближается к возвращению на площадку.
Защитник «Нью-Йорка» Майлз Макбрайд пропустил уже 27 матчей после операции по поводу спортивной грыжи, но близок к возвращению на площадку. Главный тренер «Никс» Майк Браун сообщил, что защитник приступил к тренировкам в игровых условиях.
До травмы 25-летний баскетболист проводил лучший сезон в карьере: в 35 матчах он набирал в среднем 12,9 очка при 42% реализации трехочковых, а также 2,8 передачи и 2,6 подбора.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Яна Бегли в соцсети X
1 комментарий
сегодня в перерыве игры рекламировал Лексус. Надеюсь, ему за это нормально заплатили. Мак получает так мало, что даже его немного жаль)
