«Бруклин» подписал с Малакаем Смитом второй 10-дневный контракт

«Бруклин» подписал с защитником Малакаем Смитом второй 10-дневный контракт.

Главный тренер Жорди Фернандес высоко оценил игру 26-летнего баскетболиста в период первого 10-дневного соглашения. Защитник провел шесть матчей за «Нетс», набирая в среднем 6,2 очка, 2,7 передачи, 2,2 подбора и один перехват за 19,6 минуты.

При этом если клуб захочет оставить Смита после окончания второго 10-дневного контракта, ему придется подписать с ним соглашение до конца сезона.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Майкла Скотто
