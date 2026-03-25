Беннедикт Матурин вернется в состав «Клипперс» на матч с «Торонто»

Беннедикт Матурин готов вернуться в состав «Клипперс » после четырех пропущенных матчей из-за травмы большого пальца правой ноги. В преддверии игры с «Торонто » его имя отсутствует в отчете по травмированным.

Напомним, Матурин перешел в «Клипперс» из «Индианы» в преддверии дедлайна обменов. В 16 матчах за новый клуб он набирает в среднем 19,9 очка, 5,9 подбора, 2,3 передачи и 1,1 перехвата.

Его возвращение станет важным усилением для «Клипперс» в борьбе за более высокую позицию в плей-ин. Команда занимает восьмое место на Западе с результатом 36-36.