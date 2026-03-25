1

Беннедикт Матурин вернется в состав «Клипперс» на матч с «Торонто»

Беннедикт Матурин готов вернуться в строй после четырех пропущенных матчей.

Беннедикт Матурин готов вернуться в состав «Клипперс» после четырех пропущенных матчей из-за травмы большого пальца правой ноги. В преддверии игры с «Торонто» его имя отсутствует в отчете по травмированным.

Напомним, Матурин перешел в «Клипперс» из «Индианы» в преддверии дедлайна обменов. В 16 матчах за новый клуб он набирает в среднем 19,9 очка, 5,9 подбора, 2,3 передачи и 1,1 перехвата.

Его возвращение станет важным усилением для «Клипперс» в борьбе за более высокую позицию в плей-ин. Команда занимает восьмое место на Западе с результатом 36-36.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Underdog NBA в соцсети Х
logoКлипперс
logoБеннедикт Матурин
logoТоронто
logoНБА
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Клипперс обязательно надо становиться седьмыми, у меня нет сомнения что они Сан Антонио пройдут и не потому что они сильнее их, нет, конечно, но с ними может произойти то же что и произошло с Оклахомой, когда это банда в первые прошло в плейофф. Кроме Шая, вся молодёжь проволилась и поэтому на следующий год они взяли Карузо и Хартинштейна. Чувствую, что Харпер и Касл могут перенервничать и тогда такая команда как Клипперс с Каваем в такой форме их пройдёт. Финикс не потянет их
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
