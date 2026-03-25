Пол Пирс: «Потолок «Лейкерс» в плей-офф – второй раунд»
Пол Пирс считает, что «Лейкерс» в этом сезоне не смогут пройти дальше второго раунда плей-офф.
«Как я говорил в течение всего сезона, «Лейкерс» не пройдут первый раунд. Я не был уверен, сможет ли Леброн играть ту роль, которую он сейчас выполняет. Теперь же он изменился – готов быть третьим игроком команды, а в какие‑то вечера вторым или первым.
И он полностью принимает это, химия в команде стала намного лучше, и сейчас они показывают лучший баскетбол в сезоне. Считаю ли я, что они пройдут второй раунд? Думаю, это их потолок», – заявил экс-игрок НБА.
«Лейкерс» занимают третье место на Западе с результатом 46-26.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Второй раунд это САС или ОКС... как будто бы есть смысл в славах Пирса
Можно сказать есть истина
Если выйдет на ОКС, то нас ждёт захватывающая битва. Между арбитрами
Пирс рискует со своими прогнозами в штаны наложить
Истина
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем