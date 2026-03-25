Диллон Брукс и Марк Уильямс вернутся в строй на следующей неделе

Диллон Брукс и Марк Уильямс сыграют в выездной серии «Санз» на следующей неделе.

«Финикс » готовится к возвращению Диллона Брукса и Марка Уильямса на следующей неделе. Как сообщил инсайдер Джон Гамбадоро, оба игрока должны присоединиться к команде во время выездной серии из четырех матчей.

«На следующей неделе они будут в строю. Думаю, можно с уверенностью сказать, что Диллона стоит ждать в начале серии – именно этого ожидают тренеры. А Марк, вероятно, вернется к концу серии», – поделился Гамбадоро.

Брукс не играет с 21 февраля из-за перелома левой руки, после которого потребовалась операция. Уильямс пропускает матчи с начала марта из-за стрессового повреждения плюсневой кости левой стопы.

«Санз» с результатом 40-33 занимают 7-е место на Западе.