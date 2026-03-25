«Альба» планирует построить арену стоимостью более 100 миллионов евро, которая будет соответствовать стандартам НБА

«Альба» близка к тому, чтобы стать частью европейского проекта НБА. Как сообщает Berliner Morgenpost, немецкий клуб планирует построить арену на 15 000 мест, соответствующую стандартам североамериканской лиги.

Стоимость проекта оценивается в сотни миллионов евро, финансирование будет поддерживаться американским банковским консорциумом. Проект обсудят в пятницу в спортивном комитете Палаты представителей Берлина, где менеджер «Альбы» Марко Бальди представит технико-экономическое обоснование.

В настоящее время клуб проводит большинство домашних матчей на Uber Arena, принадлежащей Anschutz Entertainment Group. Из-за высоких затрат на аренду и конфликтов в расписании «Альба» давно ищет альтернативную площадку.

После многих лет в Евролиге в этом сезоне «Альба» выступает в Лиге чемпионов, где вышла в четвертьфинал. На следующей неделе команда сыграет против «Уникахи».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Berliner Morgenpost
logoАльба
Лига Европы под эгидой НБА
logoчемпионат Германии
Лига чемпионов
У них уже есть арена, благодаря которой они вообще и рассматриваются в проект нба, на сколько я понимаю. Потому что интерес к баскету в Берлине довольно посредственный, как и результаты команды. Не понимаю, зачем строить еще одну арену
