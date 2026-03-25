Айзейя Томас: «Признаю и 70 очков Девина Букера против нас, и 83 очка Бэма Адебайо»

Айзейя Томас прокомментировал рекордное выступление Бэма Адебайо.

83 очка Бэма Адебайо в матче против «Вашингтона» вызывали смешанную реакцию в НБА из-за количества штрафных и хода концовки.

«Девин Букер набрал 70 против нас. Ему, кажется, было 20 лет. Игра была в Бостоне , мы вели на 20 очков весь матч. Они так же накручивали дополнительные владения. Фолили. Эрл Уотсон пытался дотянуть его до 70 очков. Они праздновали эту цифру.

Нас это злило и заводило. Это затянуло игру. Но в итоге игра требует отдать должное. Признаю 70 очков Девина Букера, признаю 83 очка Бэма. Как бы он их ни набрал. Даже если бы это было в Летней лиге. 83 очка – это 83 очка. Если бы Кобе был жив, он был аплодировал этому рекорду, сидя дома», – рассудил Айзейя Томас.