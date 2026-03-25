9

Айзейя Томас: «Признаю и 70 очков Девина Букера против нас, и 83 очка Бэма Адебайо»

Айзейя Томас прокомментировал рекордное выступление Бэма Адебайо.

83 очка Бэма Адебайо в матче против «Вашингтона» вызывали смешанную реакцию в НБА из-за количества штрафных и хода концовки.

«Девин Букер набрал 70 против нас. Ему, кажется, было 20 лет. Игра была в Бостоне, мы вели на 20 очков весь матч. Они так же накручивали дополнительные владения. Фолили. Эрл Уотсон пытался дотянуть его до 70 очков. Они праздновали эту цифру.

Нас это злило и заводило. Это затянуло игру. Но в итоге игра требует отдать должное. Признаю 70 очков Девина Букера, признаю 83 очка Бэма. Как бы он их ни набрал. Даже если бы это было в Летней лиге. 83 очка – это 83 очка. Если бы Кобе был жив, он был аплодировал этому рекорду, сидя дома», – рассудил Айзейя Томас.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Booker Muse
Эрл Уотсон
logoМайами
logoБостон
logoНБА
logoБэм Адебайо
logoФиникс
logoДевин Букер
logoАйзейя Томас 1989
logoКобе Брайант
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
букер в том матче в концовке уже против глубокой скамейки набирал свои 70
Сложно их не признать, если есть видео и статистические протоколы. Другое дело, что это два максимально позорных случая набивания статы
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Майлз Макбрайд прогрессирует в восстановлении и близок к возвращению
10 минут назад
Беннедикт Матурин вернется в состав «Клипперс» на матч с «Торонто»
58 минут назад
Пол Пирс: «Потолок «Лейкерс» в плей-офф – второй раунд»
сегодня, 13:46
Диллон Брукс и Марк Уильямс вернутся в строй на следующей неделе
сегодня, 13:28
Единая лига ВТБ. «Автодор» встретится с МБА-МАИ, «Самара» примет «Локомотив-Кубань»
сегодня, 11:47
Евролига. «Баскония» встретится с «Црвеной Звездой»
сегодня, 11:47
Кирилл Попов официально перешел в «Уралмаш»
сегодня, 11:25Фото
«Валенсия» продлила контракт с главным тренером Педро Мартинесом до 2028 года
сегодня, 11:07
Кенни Эткинсон: «С такой защитой поход «Кливленда» в плей-офф будет коротким»
сегодня, 10:36
«Тяжело постоянно выпадать из ротации, ждать своей очереди». Кэм Томас выражал недовольство ролью в «Бакс»
сегодня, 10:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Бруклин» подписал с Малакаем Смитом второй 10-дневный контракт
34 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. 27 очков Бентли помогли УГМК победить «Енисей», московское «Динамо» встречается с «Надеждой»
50 минут назадLive
«Альба» планирует построить арену стоимостью более 100 миллионов евро, которая будет соответствовать стандартам НБА
сегодня, 13:12
Адриатическая лига. «Клуж» примет «Цедевиту-Олимпию»
сегодня, 11:48
Чемпионат Греции. ПАОК сыграет с «Миконосом»
сегодня, 11:47
Богданович, Экзам, Ловернь, Веселы и Аврамович – среди целей «Партизана» в межсезонье
сегодня, 10:10
«Панатинаикос» вернул Янниса Кузелоглу из «Марусси» после расставания с Ришоном Холмсом
сегодня, 09:50
Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Маккаби»: «В Евролиге нельзя играть только 20 минут»
вчера, 20:41
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» выиграл у КРКА
вчера, 20:06
Мартинас Эходас подписал контракт с «Ритасом» после расторжения соглашения с «Альбой»
вчера, 16:14Фото
Рекомендуем