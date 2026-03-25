Кирилл Попов официально перешел в «Уралмаш»

27-летний форвард Кирилл Попов (203 см) официально перешел из «Пари НН» в «Уралмаш».

Попов набирает 11,8 очка и 4,4 подбора в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ, реализуя 41,1% трехочковых бросков. Форварду принадлежит 3-й результат по очкам в нынешнем сезоне в одном матче (35) и 1-й среди российских баскетболистов.

«Нижний» получил компенсацию за переход игрока.