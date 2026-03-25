Кирилл Попов официально перешел в «Уралмаш»

Кирилл Попов сменил команду.

27-летний форвард Кирилл Попов (203 см) официально перешел из «Пари НН» в «Уралмаш».

Попов набирает 11,8 очка и 4,4 подбора в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ, реализуя 41,1% трехочковых бросков. Форварду принадлежит 3-й результат по очкам в нынешнем сезоне в одном матче (35) и 1-й среди российских баскетболистов.

«Нижний» получил компенсацию за переход игрока.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Пари НН»
Рекомендуем
Главные новости
«Валенсия» продлила контракт с главным тренером Педро Мартинесом до 2028 года
18 минут назад
Кенни Эткинсон: «С такой защитой поход «Кливленда» в плей-офф будет коротким»
49 минут назад
«Тяжело постоянно выпадать из ротации, ждать своей очереди». Кэм Томас выражал недовольство ролью в «Бакс»
сегодня, 10:25
Дэвид Адельман о Николе Йокиче: «Образец для подражания. Именно так нужно играть в командные виды спорта»
сегодня, 09:40
Лука Дончич – Тор, Айзейя Стюарт – Халк. Тайриз Макси провел параллели с героями «Мстителей» в НБА
сегодня, 09:24
Билл Симмонс о ценности Виктора Вембаньямы: «5 первых пиков этого драфта»
сегодня, 08:59
«Ладно, ты победил». Тайриз Макси рассказал о соревновательном духе Леброна Джеймса
сегодня, 08:50
Коби Уайт: «Никогда не играл в настолько опасной команде»
сегодня, 08:40
Джарретт Аллен тренируется в полный контакт и вернется в ближайших матчах
сегодня, 08:20
Чарльз Баркли о конфликте Мозли и Банкеро: «Эти парни зарабатывают огромные деньги. Если ты им не нравишься, тебя уволят»
сегодня, 07:56
Ко всем новостям
Последние новости
Богданович, Экзам, Ловернь, Веселы и Аврамович – среди целей «Партизана» в межсезонье
сегодня, 10:10
«Панатинаикос» вернул Янниса Кузелоглу из «Марусси» после расставания с Ришоном Холмсом
сегодня, 09:50
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. УГМК сыграет с «Енисеем», московское «Динамо» встретится с «Надеждой»
сегодня, 07:23
Чемпионат Греции. ПАОК сыграет с «Миконосом»
сегодня, 07:11
Адриатическая лига. «Клуж» примет «Цедевиту-Олимпию»
сегодня, 07:05
Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Маккаби»: «В Евролиге нельзя играть только 20 минут»
вчера, 20:41
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» выиграл у КРКА
вчера, 20:06
Мартинас Эходас подписал контракт с «Ритасом» после расторжения соглашения с «Альбой»
вчера, 16:14Фото
«Олимпиакос» сменит домашнюю арену на полтора года из-за реконструкции
вчера, 15:26
«Уралмаш» договорился о переходе Кирилла Попова («Перехват»)
вчера, 15:12
Рекомендуем