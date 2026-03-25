«Валенсия» продлила контракт с главным тренером Педро Мартинесом до 2028 года
Претендент на звание лучшего тренера этого сезона Евролиги Педро Мартинес продлил контракт с «Валенсией» до 2028 года.
64-летний специалист проводит 4-й сезон с командой. Впервые он возглавил испанский клуб в 2015 году. Второй этап их взаимоотношений начался в 2024.
«Валенсия» идет на 3-м месте в главном европейском клубном турнире с результатом 21-12.
Мартинес является рекордсменом мужской команды по матчам (251) и победам (184).
С «Валенсией» он выиграл чемпионат Испании в 2017 году и дважды становился лучшим тренером Еврокубка (2017 и 2025).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Валенсии»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Заслуженно. Приведёт нас к победе в Евролиге
Логично, как идут по сезону. Чем-то напоминает прерванный поход УНИКСа к славе. Когда без супергероев команда может зарубить любого гранда. Например, грохнуть вчерашний (более менее с полным ростером) Оли , хоть и на тоненького, достойно восхищения. P.S. И атмосфера домашняя у них крутая
