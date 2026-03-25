«Валенсия» продлила контракт с главным тренером Педро Мартинесом до 2028 года

Педро Мартинес продолжит работу с «Валенсией».

Претендент на звание лучшего тренера этого сезона Евролиги Педро Мартинес продлил контракт с «Валенсией» до 2028 года.

64-летний специалист проводит 4-й сезон с командой. Впервые он возглавил испанский клуб в 2015 году. Второй этап их взаимоотношений начался в 2024.

«Валенсия » идет на 3-м месте в главном европейском клубном турнире с результатом 21-12.

Мартинес является рекордсменом мужской команды по матчам (251) и победам (184).

С «Валенсией» он выиграл чемпионат Испании в 2017 году и дважды становился лучшим тренером Еврокубка (2017 и 2025).