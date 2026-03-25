Кенни Эткинсон: «С такой защитой поход «Кливленда» в плей-офф будет коротким»

Кенни Эткинсон раскритиковал свою команду после победного матча.

«Кавальерс» справились с «Мэджик» – 136:131. Главный тренер Кенни Эткинсон остался недоволен своим коллективом.

«С такой защитой наш поход в плей-офф будет коротким. Когда придет время, в нападении не будет так просто.

Проблемы со всем. Уровнем соревновательности. Уровнем IQ, коммуникации.

По ходу матча стало понятно, что нас не могут остановить. Так что выставил тех, кто умеет забрасывать в кольцо. Но это «золото дураков».

Наши лидеры должны взять на себя ответственность и заставить остальных отрабатывать в защите.

На площадке две стороны, мы неплохо действуем в атаке, но нужно быть в Топ-10 и по защите, чтобы иметь шансы. Сейчас мы, скорее всего, 13-14-е. Но у нас есть необходимые компоненты, это раздражает больше всего», – заключил Эткинсон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Кливленда»
Надеюсь это все пыль в глаза.
Спокойно держать 4ое место, пройти первый раунд и получить возможно Детройт без Каннингема будет за счастье, когда с другой стороны Никс и Бостон будут рубиться, самое главное без травм бы обойтись
Ответ Dmitry Singular
Каннингем возможно даже до конца регулярки успеет вернуться, а уж ко второму раунду ПО железно. Я уверен, что сейчас весь медицинский штаб Детройта на ушах стоит и сам Кейд делает всё от него зависящее для восстановления и прогнозы оптимистичные.
