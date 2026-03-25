«Тяжело постоянно выпадать из ротации, ждать своей очереди». Кэм Томас выражал недовольство ролью в «Бакс»

Кэм Томас был разочарован ходом событий в «Милуоки».

После отчисления защитника Кэма Томаса из «Бакс» в медиа обратили внимание на интервью баскетболиста после игры с «Ютой» на прошлой неделе. Матч стал предпоследним в составе «Бакс» для защитника.

«Тяжело постоянно выпадать из ротации и возвращаться, особенно мне, я игрок ритма. Какая разница, что тебе говорят быть готовым. Возможности, шансы и все такое. Ждать своей очереди.

Тяжело, потому что другие игроки ритма поймали волну.

Все еще больше усложняется тем, что защиты постоянно концентрируются на моей опеке.

Я просто хотел выходить, влиять на результат. Наслаждаться баскетболом по-настоящему», – поделился эмоциями баскетболист.