«Тяжело постоянно выпадать из ротации, ждать своей очереди». Кэм Томас выражал недовольство ролью в «Бакс»
Кэм Томас был разочарован ходом событий в «Милуоки».
После отчисления защитника Кэма Томаса из «Бакс» в медиа обратили внимание на интервью баскетболиста после игры с «Ютой» на прошлой неделе. Матч стал предпоследним в составе «Бакс» для защитника.
«Тяжело постоянно выпадать из ротации и возвращаться, особенно мне, я игрок ритма. Какая разница, что тебе говорят быть готовым. Возможности, шансы и все такое. Ждать своей очереди.
Тяжело, потому что другие игроки ритма поймали волну.
Все еще больше усложняется тем, что защиты постоянно концентрируются на моей опеке.
Я просто хотел выходить, влиять на результат. Наслаждаться баскетболом по-настоящему», – поделился эмоциями баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Милуоки»
- Джамал / Лу / Кэм
G 1327 / 1123 / 257
PTS 14.6 / 13.9 / 14.9
TRB 2.2 / 2.2 / 2.4
AST 3.4 / 3.4 / 2.1
FG% 41.0 / 41.9 / 43.5
FG3% 34.8 / 35.1 / 34.0
FT% 86.2 / 84.2 / 85.1
eFG% 47.7 / 47.9 / 49.4
PER 15.1 / 18.0 / 14.7
