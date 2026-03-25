  • «Тяжело постоянно выпадать из ротации, ждать своей очереди». Кэм Томас выражал недовольство ролью в «Бакс»
«Тяжело постоянно выпадать из ротации, ждать своей очереди». Кэм Томас выражал недовольство ролью в «Бакс»

Кэм Томас был разочарован ходом событий в «Милуоки».

После отчисления защитника Кэма Томаса из «Бакс» в медиа обратили внимание на интервью баскетболиста после игры с «Ютой» на прошлой неделе. Матч стал предпоследним в составе «Бакс» для защитника.

«Тяжело постоянно выпадать из ротации и возвращаться, особенно мне, я игрок ритма. Какая разница, что тебе говорят быть готовым. Возможности, шансы и все такое. Ждать своей очереди.

Тяжело, потому что другие игроки ритма поймали волну.

Все еще больше усложняется тем, что защиты постоянно концентрируются на моей опеке.

Я просто хотел выходить, влиять на результат. Наслаждаться баскетболом по-настоящему», – поделился эмоциями баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Милуоки»
В Униксе у тебя все это будет, парень.
Ответ Сергей Пузанков
В Униксе у тебя все это будет, парень.
А у нас будет рубрика Уникс драфта
Ответ Сергей Пузанков
В Униксе у тебя все это будет, парень.
А если без шуток,то я бы глянул на Кэма в Униксе.
Не в то время Кэм в НБА попал, лет на 15 раньше бы, глядишь, и легендой бы стал:
- Джамал / Лу / Кэм
G 1327 / 1123 / 257
PTS 14.6 / 13.9 / 14.9
TRB 2.2 / 2.2 / 2.4
AST 3.4 / 3.4 / 2.1
FG% 41.0 / 41.9 / 43.5
FG3% 34.8 / 35.1 / 34.0
FT% 86.2 / 84.2 / 85.1
eFG% 47.7 / 47.9 / 49.4
PER 15.1 / 18.0 / 14.7
а сейчас такие персонажи, что ваш интернет, не нужОны
Ответ mephist13
Не в то время Кэм в НБА попал, лет на 15 раньше бы, глядишь, и легендой бы стал: - Джамал / Лу / Кэм G 1327 / 1123 / 257 PTS 14.6 / 13.9 / 14.9 TRB 2.2 / 2.2 / 2.4 AST 3.4 / 3.4 / 2.1 FG% 41.0 / 41.9 / 43.5 FG3% 34.8 / 35.1 / 34.0 FT% 86.2 / 84.2 / 85.1 eFG% 47.7 / 47.9 / 49.4 PER 15.1 / 18.0 / 14.7 а сейчас такие персонажи, что ваш интернет, не нужОны
Без контекста матчей это просто сухие цифры. Они не отражают того, в каких матчах (с кем именно), и в какое время (например, мусорное) были набиты.
Ответ banderos
Без контекста матчей это просто сухие цифры. Они не отражают того, в каких матчах (с кем именно), и в какое время (например, мусорное) были набиты.
если ты забиваешь 50, а через тебя забивают 70 - тогда твое место не на площадке...ну если у команды серьезные задачи)
Это конечная. Кэм в этой лиге если и появится, то только по большому желанию тренера, который его тренировал ранее, но все эти тренеры без работы сейчас и возможно больше не будут тренировать (Жак Вон, Стив Нэш)
С ним всё понятно. Ведь баскетбол - это не про результат матча. Это про ожидание очереди, чтобы побегать с пацанами, мячик побросать, шутейки пошутить…
Пока он не понял
Ну, больше не придётся выпадать из ротации)
"хотил" чо за нба-слэенг?
Жаль конечно этого добряка
Защитники на нём концентрируются потому что знают, что если к нему попал мяч, то он уже его не отдаст, других прикрывать не надо. А вот если бы от него в каждый момент ждали бы паса, то было бы ему полегче. Но не судьба.
