4

Богданович, Экзам, Ловернь, Веселы и Аврамович – среди целей «Партизана» в межсезонье

«Партизан» снова нацелился на реорганизацию состава.

Сложный сезон «Партизана» с неудачным выступлением в Евролиге (13-20) заставил руководство заранее готовиться к крупным перестановкам в команде в межсезонье.

Ключевой целью клуба будет защитник Богдан Богданович, который выпал из ротации в «Клипперс». Также организация постарается вернуть защитника Данте Экзама, ориентируясь на его здоровье.

В команду может вернуться центровой Жоффре Ловернь, имеющий опыт выступления за сербский клуб в сезоне-2013/14. 34-летний бигмен готов присоединиться к коллективу.

Среди других трансферных целей – «большие» Ян Веселы («Барселона») и Ален Смаилагич («Виртус»), форвард Владимир Лучич («Бавария») и защитник Алекса Аврамович («Дубай»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Mozzart Sport
logoАлекса Аврамович
logoДанте Экзам
logoЯн Веселы
logoЕвролига
logoАлен Смаилагич
logoВладимир Лучич
возможные переходы
logoПартизан
logoБогдан Богданович
logoАдриатическая лига
logoЖоффре Ловернь
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Что тут делает травматик Ловернь?!
Он вчера аж на матч пришел ножками, чтобы лицом светонуть
весь этот список - несостоятельность остойи, который просто не может предложить ничего созидательного и перебирает престарелых игроков с опытом в команде, желая ими прикрыть свою жопу. как говорят на районе - "пуши курац, остоя"
Нужно начинать опять строить команду с молодых, как когда-то при Вуйошевичи: молодые Пекович, Веселы, Перович, 2 сильных лега (Маккалеб и Робертс по-моему). Или как Ивкович строил сборную Сербии после провала середины 00х
