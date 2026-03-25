Богданович, Экзам, Ловернь, Веселы и Аврамович – среди целей «Партизана» в межсезонье
«Партизан» снова нацелился на реорганизацию состава.
Сложный сезон «Партизана» с неудачным выступлением в Евролиге (13-20) заставил руководство заранее готовиться к крупным перестановкам в команде в межсезонье.
Ключевой целью клуба будет защитник Богдан Богданович, который выпал из ротации в «Клипперс». Также организация постарается вернуть защитника Данте Экзама, ориентируясь на его здоровье.
В команду может вернуться центровой Жоффре Ловернь, имеющий опыт выступления за сербский клуб в сезоне-2013/14. 34-летний бигмен готов присоединиться к коллективу.
Среди других трансферных целей – «большие» Ян Веселы («Барселона») и Ален Смаилагич («Виртус»), форвард Владимир Лучич («Бавария») и защитник Алекса Аврамович («Дубай»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Mozzart Sport
Что тут делает травматик Ловернь?!
Он вчера аж на матч пришел ножками, чтобы лицом светонуть
весь этот список - несостоятельность остойи, который просто не может предложить ничего созидательного и перебирает престарелых игроков с опытом в команде, желая ими прикрыть свою жопу. как говорят на районе - "пуши курац, остоя"
Нужно начинать опять строить команду с молодых, как когда-то при Вуйошевичи: молодые Пекович, Веселы, Перович, 2 сильных лега (Маккалеб и Робертс по-моему). Или как Ивкович строил сборную Сербии после провала середины 00х
