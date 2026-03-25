Богданович, Экзам, Ловернь, Веселы и Аврамович – среди целей «Партизана» в межсезонье

«Партизан» снова нацелился на реорганизацию состава.

Сложный сезон «Партизана » с неудачным выступлением в Евролиге (13-20) заставил руководство заранее готовиться к крупным перестановкам в команде в межсезонье.

Ключевой целью клуба будет защитник Богдан Богданович , который выпал из ротации в «Клипперс». Также организация постарается вернуть защитника Данте Экзама , ориентируясь на его здоровье.

В команду может вернуться центровой Жоффре Ловернь , имеющий опыт выступления за сербский клуб в сезоне-2013/14. 34-летний бигмен готов присоединиться к коллективу.

Среди других трансферных целей – «большие» Ян Веселы («Барселона») и Ален Смаилагич («Виртус»), форвард Владимир Лучич («Бавария») и защитник Алекса Аврамович («Дубай»).