«Панатинаикос» вернул Янниса Кузелоглу из «Марусси» после расставания с Ришоном Холмсом
Яннис Кузелоглу вернулся в «Панатинаикос».
«Пао» расстался с центровым Ришоном Холмсом. Место в передней линии закроет 30-летний Яннис Кузелоглу.
Бигмен провел некоторое время в аренде в «Марусси», где набирал 5 очков и 3 подбора за 15 минут в среднем в 10 матчах греческого чемпионата.
Кузелоглу перешел в «Панатинаикос» летом, но не получил значительного игрового времени в рамках Евролиги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
