«Панатинаикос» вернул Янниса Кузелоглу из «Марусси» после расставания с Ришоном Холмсом

Яннис Кузелоглу вернулся в «Панатинаикос».

«Пао» расстался с центровым Ришоном Холмсом. Место в передней линии закроет 30-летний Яннис Кузелоглу.

Бигмен провел некоторое время в аренде в «Марусси », где набирал 5 очков и 3 подбора за 15 минут в среднем в 10 матчах греческого чемпионата.

Кузелоглу перешел в «Панатинаикос » летом, но не получил значительного игрового времени в рамках Евролиги.