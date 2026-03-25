Дэвид Адельман о Николе Йокиче: «Образец для подражания. Именно так нужно играть в командные виды спорта»

Дэвид Адельман оценил выступление Николы Йокича.

Близкий матч в Финиксе завершился победой «Денвера» (125:123). У центрового Николы Йокича трипл-дабл (23+17+17) и победный бросок.

«Он идеальный игрок, который заставляет всех партнеров чувствовать себя частью происходящего на площадке. 17 передач, качественные ассисты, важнейшие броски в концовке.

Здорово наблюдать за его связкой с Джамалом Мюррэем. Никола, на мой взгляд, является лучшим игроком мира. Баскетболу повезло с ним.

Если вам нравится играть во что-либо, считайте его образцом для подражания. Именно так нужно играть в командные виды спорта», – заключил главный тренер «Наггетс» Дэвид Адельман.